Литовская сеть торговли бытовой электротехникой и компьютерным оборудованием Elektromarkt намерена заняться в Клайпеде добычей криптовалюты и инвестировать в предназначенное для этого предприятие 15 млн евро, пишет деловая газета Verslo zinios.
Kriptovaliutų vertė
© Shutterstock

"Мы будем действовать по стандартной модели бизнеса добычи криптовалюты - люди будут арендовать оборудование на основании составленных планов и получать генерированную криптовалюту", - сказал глава контролирующей магазины Elektromarkt компании GV Group Томас Цивилис.

По его словам, все мощности предприятия будут брошены на добычу криптовалюты Эфириум (Ethereum).

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