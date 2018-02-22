"Мы будем действовать по стандартной модели бизнеса добычи криптовалюты - люди будут арендовать оборудование на основании составленных планов и получать генерированную криптовалюту", - сказал глава контролирующей магазины Elektromarkt компании GV Group Томас Цивилис.

По его словам, все мощности предприятия будут брошены на добычу криптовалюты Эфириум (Ethereum).