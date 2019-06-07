Директор компании GV Group, которая управляет магазинами сети Elektromarkt, Томас Чивилис указал, что такое решение было принято для дальнейшего роста интернет-продаж: "Мы также считаем, что оправдала себя наша стратегия по укреплению быстро растущего электронного магазина: уже несколько лет подряд мы фиксируем двойной рост оборота".
По его словам, другое прибыльное направление, которое сеть укрепляет, – оптовая торговля.
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