Директор компании GV Group, которая управляет магазинами сети Elektromarkt, Томас Чивилис указал, что такое решение было принято для дальнейшего роста интернет-продаж: "Мы также считаем, что оправдала себя наша стратегия по укреплению быстро растущего электронного магазина: уже несколько лет подряд мы фиксируем двойной рост оборота".

По его словам, другое прибыльное направление, которое сеть укрепляет, – оптовая торговля.