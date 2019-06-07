Закрывается магазин сети Elektromarkt в вильнюсском Akropolis (в прошлом году в реконструкцию магазина вложили 0,5 млн. евро), сообщает Verslo žinios.
Elektromarkt Vilniaus "Akropolyje"

Директор компании GV Group, которая управляет магазинами сети Elektromarkt, Томас Чивилис указал, что такое решение было принято для дальнейшего роста интернет-продаж: "Мы также считаем, что оправдала себя наша стратегия по укреплению быстро растущего электронного магазина: уже несколько лет подряд мы фиксируем двойной рост оборота".

По его словам, другое прибыльное направление, которое сеть укрепляет, – оптовая торговля.

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