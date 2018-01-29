Средняя цена за неделю в зоне торговли Литвы составляла 43,8 евро за мегаватт-час, на предыдущей неделе, 15-21 января электроэнергия в торговой зоне Литвы стоила 40 евро за мегаватт-час.
Во всей системе цена в период 22-28 января снизилась на 2% и были 33,6 евро за мегаватт-час.
Litgrid сообщает, что цены в странах Балтии и Финляндии росли, потому что в начале следующей недели были ограничены возможности импорта из Швеции. Снижение цены во всей системе обусловлено снижение спросом на электроэнергию в регионе.
В Литве на прошлой неделе был импортирован 71% потребленной электроэнергии: 37% - из Швеции, 33% - из Латвии, Эстонии и Финляндии, 30% - из третьих стран.
Ликвидируется лицензия туроператора Travelonline Baltics
Литовский Департамент туризма (ДТ) ликвидирует...
Дело об организованном Игналинской АЭС аукционе передано в суд (1)
Литовские прокуроры передали в суд уголовное дело о...
Операторы критичных систем в Литве отказались от Kaspersky (7)
Операторы критически важных информационных систем...
Электроэнергия в странах Балтии и в Финляндии подорожала (2)
Цены на электроэнергию в торговой зоне Литвы на бирже...
Собравший с пользователей миллионы долларов литовский стартап стал недоступным (13)
Сайт проекта по созданию системы маркировки овощей Prodeum...
TOP новостей
Экономист: велика вероятность, что в 2050 г. в Литве будет 4 млн. жителей (163)
2018 год начался с хороших новостей – сообщается, что...
Предупреждение синоптиков: ночью поднимется сильный ветер
Синоптики предупреждают, что уже сегодня вечером...
В День Св. Валентина возле правительства Литвы робот "поженит" гемосексуалов (72)
В День Св. Валентина - 14 февраля - в Вильнюсе...
Депутаты предлагают увеличить штрафы за превышение скорости (19)
Депутат Литовского союза крестьян и зеленых Миндаугас...
Ликвидируется лицензия туроператора Travelonline Baltics
Литовский Департамент туризма (ДТ) ликвидирует...