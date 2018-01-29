Средняя цена за неделю в зоне торговли Литвы составляла 43,8 евро за мегаватт-час, на предыдущей неделе, 15-21 января электроэнергия в торговой зоне Литвы стоила 40 евро за мегаватт-час.

Во всей системе цена в период 22-28 января снизилась на 2% и были 33,6 евро за мегаватт-час.

Litgrid сообщает, что цены в странах Балтии и Финляндии росли, потому что в начале следующей недели были ограничены возможности импорта из Швеции. Снижение цены во всей системе обусловлено снижение спросом на электроэнергию в регионе.

В Литве на прошлой неделе был импортирован 71% потребленной электроэнергии: 37% - из Швеции, 33% - из Латвии, Эстонии и Финляндии, 30% - из третьих стран.