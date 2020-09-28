Электроэнергия в Литве за неделю подешевела на 29%

"Большое влияние на цену на электроэнергию оказал рост импорта электричества через перемычку NordBalt из Швеции, где из-за увеличения объемов выработки на электростанциях цена снизилась более чем наполовину", - сказал для пресс-релиза директор Стратегического департамента Litgrid Лютаурас Варанавичюс.

"Цена на электроэнергию в Литве также снижалась из-за увеличившейся почти на четверть местной выработке ветроэлектростанциями", - добавил он.