Электроэнергия в Литве может подешеветь на 11%, а газ – почти на 22%

По новейшим предварительным подсчетам, электроэнергия может подешеветь на 8,5-11,3%, а газ – на 15-22%, подсчитала Государственная служба регулирования энергетики (ГСРЭ). Цифры еще будут уточняться, а новые тарифы планируется утвердить в конце мая.

Председатель ГСРЭ Инга Жилене в среду, на заседании Комитета по энергетике и слаженному развития в сейме Литвы сказала, что среднее домашнее хозяйство будет экономить на электроэнергии несколько евро в месяц, а на газе – до 60 евро.

Премьер-министр Саулюс Свернялис и министр энергетики Жигимантас Вайчюнас ранее говорили, что с июля электроэнергия может снизиться в цене приблизительно на 10%, а газ – почти на 15%.

С января этого года электроэнергия для бытовых потребителей подорожала в среднем на 14,7% а газ подешевел почти на 17,9%.