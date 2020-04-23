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В связи с тем, что на мировых рынках продолжают падать цены на энергоисточники, электроэнергия и газ в Литве с июля для некоторых потребителей могут подешеветь более значительно, чем сообщалось раннее.
Электроэнергия в Литве может подешеветь на 11%, а газ – почти на 22%
© DELFI / Andrius Ufartas

По новейшим предварительным подсчетам, электроэнергия может подешеветь на 8,5-11,3%, а газ – на 15-22%, подсчитала Государственная служба регулирования энергетики (ГСРЭ). Цифры еще будут уточняться, а новые тарифы планируется утвердить в конце мая.

Председатель ГСРЭ Инга Жилене в среду, на заседании Комитета по энергетике и слаженному развития в сейме Литвы сказала, что среднее домашнее хозяйство будет экономить на электроэнергии несколько евро в месяц, а на газе – до 60 евро.

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Премьер-министр Саулюс Свернялис и министр энергетики Жигимантас Вайчюнас ранее говорили, что с июля электроэнергия может снизиться в цене приблизительно на 10%, а газ – почти на 15%.

С января этого года электроэнергия для бытовых потребителей подорожала в среднем на 14,7% а газ подешевел почти на 17,9%.

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