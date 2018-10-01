Директор Службы коммерции и услуг энергетического холдинга Lietuvos energija Видмантас Салетис говорит, что для потребителей ничего не меняется.

Компания Lietuvos energija передала функцию электроснабжения другому своему предприятию - Lietuvos duju tiekimas (LDT), а его по-прежнему возглавляет Мантас Микалаюнас.

Со временем к LET будет присоединено и предприятие Litgas. намечается, что присоединение состоится до конца года.

ESO по-прежнему будет заниматься распределением электроэнергии и газа, а также гарантийными поставками, надзором за сетями, управлением и развитием, подключением новых клиентов.