Директор Службы коммерции и услуг энергетического холдинга Lietuvos energija Видмантас Салетис говорит, что для потребителей ничего не меняется.
Компания Lietuvos energija передала функцию электроснабжения другому своему предприятию - Lietuvos duju tiekimas (LDT), а его по-прежнему возглавляет Мантас Микалаюнас.
Со временем к LET будет присоединено и предприятие Litgas. намечается, что присоединение состоится до конца года.
ESO по-прежнему будет заниматься распределением электроэнергии и газа, а также гарантийными поставками, надзором за сетями, управлением и развитием, подключением новых клиентов.
Электро- и газоснабжение населения в Литве с октября осуществляет одно предприятие (6)
Электро- и газоснабжение населения в Литве с октября...
Кредиты на жилье для молодых семей будут выдавать два банка (2)
Кредиты на покупку жилья в регионах молодым семья...
Измерили "температуру" литовской экономики – все больше симптомов перегрева (38)
О приближающемся экономическом кризисе говорят все...
Началась битва за известное кафе: пропали декларации, появились известные фамилии (6)
На социальный бизнес, который работает в престижной...
Увиденное в магазине Norfа озадачило: это новая стратегия? (44)
Всем известно, что существует немало маркетинговых...
TOP новостей
Золотой век для работников: работодатели в Литве предлагают необычные бонусы (36)
Если несколько лет назад работники в Литве с завистью...
DELFI попробовал еду в школах: справедливо ли возмущение родителей (28)
С сентября родители детсадовцев и школьников стали...
Измерили "температуру" литовской экономики – все больше симптомов перегрева (38)
О приближающемся экономическом кризисе говорят все...
Учителей каких специальностей не хватает в Литве: это затишье перед бурей (7)
301 – столько первокурсников в этом году приняты в...
В Литве проживает меньше 2,8 млн. человек (38)
В сентябре 2018 года число постоянных жителей Литвы...