Экспорт товаров литовского происхождения в прошлом году вырос на 10,2% до 17,3 млрд евро

В прошлом году товаров литовского происхождения больше всего было экспортировано в Польшу (9,3%), в Германию (9,1%), в Латвию (7,6%), США (7,6%) и Швецию (7,2%), сообщил Департамент статистики.
Из товаров литовского происхождения больше всего экспортировано нефтепродуктов (20,3%), различных промышленных изделий (11,2%), готовых продуктов питания, безалкогольных и алкогольных напитков, табака и переработанных заменителей табака (9,2%), продукции химической промышленности и родственных ей отраслей промышленности (8%).
Совокупный экспорт Литвы, включая реэкспорт, в прошлом году составил 28,271 млрд евро, импорт – 30,943 млрд евро или на 7% и на 8,5% соответственно больше, чем в 2017 году. Внешнеторговый дефицит Литвы в 2018 году вырос на 26,9% до 2,672 млрд евро.
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