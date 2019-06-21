Экспорт товаров литовского происхождения в прошлом году вырос на 10,2% до 17,3 млрд евро

Экспорт товаров литовского происхождения, согласно окончательным данным, в прошлом году составил в денежном выражении 17,285 млрд евро – на 10,2% больше, чем в 2017 году. Экспорт товаров литовского происхождения за исключением минеральных продуктов в прошлом году увеличился на 9,2%.
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В прошлом году товаров литовского происхождения больше всего было экспортировано в Польшу (9,3%), в Германию (9,1%), в Латвию (7,6%), США (7,6%) и Швецию (7,2%), сообщил Департамент статистики.

Из товаров литовского происхождения больше всего экспортировано нефтепродуктов (20,3%), различных промышленных изделий (11,2%), готовых продуктов питания, безалкогольных и алкогольных напитков, табака и переработанных заменителей табака (9,2%), продукции химической промышленности и родственных ей отраслей промышленности (8%).

Совокупный экспорт Литвы, включая реэкспорт, в прошлом году составил 28,271 млрд евро, импорт – 30,943 млрд евро или на 7% и на 8,5% соответственно больше, чем в 2017 году. Внешнеторговый дефицит Литвы в 2018 году вырос на 26,9% до 2,672 млрд евро.

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