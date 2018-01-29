Экспорт Литвы в Россию в прошлом году вырос на целых 30%, хотя некоторые аналитики обесценивают реэкспорт, от которого сильно зависит транспортный сектор, однако и экспорт товаров литовского происхождения вырос значительно - на 12%.
"Наш экспорт в Россию растет по двум причинам. Прежде всего, это очень низкая база. Когда твой экспорт за четыре года падает на 62%, то этот прирост в 12% совершенно не удивляет", - пояснил порталу советник Литовской конфедерации промышленников Литвы по экономике Александр Изгородин.
Аналитик банка Luminor Индре Гените-Пикчене отметила, что в 2016 году Литва экспортировала в Россию 13,5% всех экспортных товаров, а в 2017 году – уже 15%: "Наш коридор между Западом и Востоком в данном случае особенно явен. Литва очень зависит от потока реэкспорта. Для него российский рынок остается очень значимым. На этот рынок приходится около трети всего литовского реэкспорта. За год поток реэкспорта вырос очень значительно. Этот реэкспорт и определил рост общего показателя экспорта в Россию".
По ее словам, Литва создала эффективную логистическую цепочку: "В Литве есть логистические центры, все силы транспортного сектора, которые обслуживают этот транспортный поток и соответственно от него питаются. Наш транспортный сектор тесно зависим от такого экспорта. Большую долю транспортных услуг мы предоставляем российскому рынку".
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