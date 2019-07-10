Экспорт Литвы в этом году вырос на 9,8%, а импорт – на 7,7%

Торговый дефицит Литвы в этом году составил 1,209 млрд евро и был на 9,4% меньше, чем год назад (1,333 млрд евро), сообщил предварительные данные Департамент статистики.

За вычетом минеральных продуктов, экспорт за год вырос на 9,6%, а импорт – на 6,4%. Экспорт одних лишь товаров литовского происхождения за вычетом минеральных продуктов вырос на 7,3%.

Важнейшими партнерами Литвы по экспорту в этом году были Россия (13% экспорта), Латвия (9,1%), Польша (8,5%) и Германия (7,8%), а по импорту – Россия (16,1%), Польша (11,5%), Германия (11,4%) и Латвия (6,9%).

Большинство товаров литовского происхождения экспортировалось в Германию (9,6%), в Польшу (9,5%), в Латвию (7,1%), в Швецию (7%), в Соединенное Королевство (5,6%).