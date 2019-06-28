Литовский экспорт услуг в первом квартале этого года составил 2,468 млрд евро, импорт - 1,45 млрд евро, т.е. на 19,2% и 14,6% больше, чем в январе-марте 2018 г. соответственно.
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Профицит баланса услуг в этом году по сравнению с первым кварталом 2018 г. увеличился на 14,6% до 1,018 млрд и составил 9,6% валового внутреннего продукта (ВВП) страны, говорится в сообщении Банка Литвы и Департамента статистики.

Наибольшая доля экспорта и импорта услуг приходится на транспортные услуги (63% и 54,5% соответственно).

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Экспорт услуг в страны ЕС составил 69,7% всего объёма экспорта услуг, импорт услуг из стран ЕС составил 65% импорта услуг.

Основным партнёром по экспорту услуг в первом квартале была Германия, а Польша была основным партнёром по импорту услуг.

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