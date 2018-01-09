Внешнеторговый дефицит Литвы по сравнению с январем-ноябрем 2017 года увеличился на 22,1% до 2,267 млрд. евро, сообщил Департамент статистики.

Экспорт товаров литовского происхождения за год вырос на 14,8% до 14, 236 млрд. евро, а без минеральных продуктов - на 11,4% до 11,255 млрд. евро.

Важнейшими партнерами по экспорту Литвы были Россия (14,7% совокупного экспорта), Латвия (10%), Польша (8,2%), а по импорту - Россия (12,8%), Германия (12,4%), Польша (10,6%).