Объемы литовского экспорта в январе - ноябре 2017 года составили 24,089 млрд. евро, а импорта - 26,356 млрд. евро или соответственно на 17% и на 17,5% больше, чем за такой же период 2016 года.
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Внешнеторговый дефицит Литвы по сравнению с январем-ноябрем 2017 года увеличился на 22,1% до 2,267 млрд. евро, сообщил Департамент статистики.

Экспорт товаров литовского происхождения за год вырос на 14,8% до 14, 236 млрд. евро, а без минеральных продуктов - на 11,4% до 11,255 млрд. евро.

Важнейшими партнерами по экспорту Литвы были Россия (14,7% совокупного экспорта), Латвия (10%), Польша (8,2%), а по импорту - Россия (12,8%), Германия (12,4%), Польша (10,6%).

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