За год экспорт из Литвы и импорт в Литву увеличились на 17% соответственно до 19,2 млрд. евро и 21,1 млрд. евро соответствено, показывают обнародованные в среду данные Евростата.
Латвийский экспорт в этом году увеличился на 11% до 8,8 млрд. евро, эстонский - на 8% до 9,5 млрд. евро, а импорт - на 17% до 11 млрд. евро и на 10% до 11 млрд. евро соответственно, сообщает BNS.
Среди Балтийских стран самый большой дефицит торговли в этом году отмечался в Латвии - 2,1 млрд. евро, в Литве он был 1,9 млрд. евро, а в Эстонии – 1,5 млрд. евро.
Балтийские страны постараются получить поддержку для важных рейсов (3)
Балтийские страны намерены добиться возможности...
Экспорт и импорт Литвы демонстрируют самые быстрые темпы роста в ЕС (16)
Рост литовского экспорта и импорта за три квартала...
Автостраду Via Baltica попытаются превратить в смарт-дорогу (7)
Идею превращения международной автомагистрали Via Baltica...
В Литве снова увеличились закупочные цены на молоко (5)
Закупочные цены на молоко в Литве растут четвертый...
Цены на рынке диктует Россия: литовское зерно подешевело (51)
Россия, у которой в этом году огромный урожай пшеницы,...
TOP новостей
Правительство Литвы отклонило проект всеобщего декларирования имущества (8)
Правительство Литвы не одобрило предложение...
Илья Лагутенко: уверен, что с Литвой у нас отношения "по любви" (58)
Решение лидера культовой российской группы " Мумий...
Фотограф Рекашюте рассказала о сексуальном домогательстве (73)
Все больше женщин рассказывает о пережитых сексуальных...
Памятник Витаутасу Великому в Каунасе вызвал неожиданную дискуссию (112)
Каунас . Аллея Лайсвес. Рядом с центральным зданием...
Министр предложил правительству Литвы восстановить участок путей в Латвию (31)
Министерство транспорта Литвы предложит...