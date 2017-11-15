За год экспорт из Литвы и импорт в Литву увеличились на 17% соответственно до 19,2 млрд. евро и 21,1 млрд. евро соответствено, показывают обнародованные в среду данные Евростата.

Латвийский экспорт в этом году увеличился на 11% до 8,8 млрд. евро, эстонский - на 8% до 9,5 млрд. евро, а импорт - на 17% до 11 млрд. евро и на 10% до 11 млрд. евро соответственно, сообщает BNS.

Среди Балтийских стран самый большой дефицит торговли в этом году отмечался в Латвии - 2,1 млрд. евро, в Литве он был 1,9 млрд. евро, а в Эстонии – 1,5 млрд. евро.