Эксперты из США с понедельника проверяют связанную с группой Viciunu grupe кооперативную компанию Baltic Egg Production, которая хотела бы экспортировать яйца и продукты из них.
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По словам заместителя руководителя Государственной продовольственно-ветеринарной службы (ГПВС) Литвы Мантаса Сташкявичюса, если разрешение будет получено, то Литва станет вторым государством Евросоюза (ЕС) после Нидерландов, которое сможет экспортировать яйца и продукты из них в США. Baltic egg production – единственное предприятие, заинтересовавшееся этим разрешением.

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"Baltic egg production уже несколько лет активно старается получить разрешение на экспорт продуктов из яиц в США, принимает много мер дополнительно, включая приобретение специальной техники – машину для мытья яиц, которая не характерна для Европы, а правовые акты Америки требуют таких машин", – сказал BNS М. Сташкявичюс.

Во время визита в Литву американские эксперты также дадут оценку экспортирующим мясную продукцию предприятиям Utenos mesa, Krekenavos mesa и Liutukas ir ko. Согласно правилам США, аудиторы страны должны каждые три года проверять экспортирующие компании.

Сейчас Литва экспортирует в США молочные, рыбные и мясные продукты.

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