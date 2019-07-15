По словам заместителя руководителя Государственной продовольственно-ветеринарной службы (ГПВС) Литвы Мантаса Сташкявичюса, если разрешение будет получено, то Литва станет вторым государством Евросоюза (ЕС) после Нидерландов, которое сможет экспортировать яйца и продукты из них в США. Baltic egg production – единственное предприятие, заинтересовавшееся этим разрешением.

"Baltic egg production уже несколько лет активно старается получить разрешение на экспорт продуктов из яиц в США, принимает много мер дополнительно, включая приобретение специальной техники – машину для мытья яиц, которая не характерна для Европы, а правовые акты Америки требуют таких машин", – сказал BNS М. Сташкявичюс.

Во время визита в Литву американские эксперты также дадут оценку экспортирующим мясную продукцию предприятиям Utenos mesa, Krekenavos mesa и Liutukas ir ko. Согласно правилам США, аудиторы страны должны каждые три года проверять экспортирующие компании.

Сейчас Литва экспортирует в США молочные, рыбные и мясные продукты.