Эксперты: самое значимое событие 2020 года в Литве – пандемия и ее последствия

Агентство новостей BNS попросило экономистов и экспертов выбрать три наиболее значимых, по их мнению, события года, из 11-ти важнейших.

Четырнадцать опрошенных считают, что наибольшее влияние на экономику в этом году оказала пандемия – введенный по ее причине в марте трехмесячный карантин и утвержденный пакет мер поощрения экономики в объеме 5 млрд евро.

Двенадцать экспертов в качестве одного из важнейших назвали соглашение глав Евросоюза по плану оживления экономики и новому бюджету ЕС на 2021-2027 годы, согласно которому помощь Литве составит 14,5 млрд евро – на 1,7 млрд евро больше, чем в 2014-2020 годах.

Далее среди важнейших событий - начало работы нового правительства (7 опрошенных), реализованное госэнергохолдингом Ignitis grupe первичное публичное предложение акций (IPO, 3 эксперта), Соглашение регуляторов Балтийских стран и Польши по синхронизации линий электропередачи (3), введенный правительством в декабре строгий карантин.

Два эксперта среди важнейших событий назвали и предъявленные прокуратурой подозрения крупнейшему акционеру и главе Grigeo Гинтарасу Пангонису в том, что входящая в группу компания Grigeo Klaipeda сливала в Куршский залив неочищенные промышленные стоки. По одному эксперту назвали строительство нового магистрального газопровода с Польшей (GIPL) и прекращение торговли электроэнергией с Беларусью.

"Ритмы экономической жизни в этом году диктовала пандемия, именно ее распространение, контроль и меры стабилизации и оживления экономики являются теми вещами, которыми выделяется 2020-ый год", – сказала экономист компании INVL Asset Management Индре Гените-Пикчене.

Экономист банка SEB bankas Тадас Повилаускас подчеркнул, что в период пандемии важнейшие экономические события неизбежно связаны с решениями властей, направленными на борьбу с коронавирусом и смягчение экономического спада.

"То, что экономический спад в Литве в этом году один из самых низких в ЕС, дефицит бюджета относительно большой, свидетельствует о том, что фискальный импульс в Литве был очень сильным (а некоторые меры не очень целенаправленными), поэтому решения властей следует признать важнейшими решениями этого года", – сказал экономист.

Экономисты и эксперты считают одним из важнейших событий 2020 года и соглашение ЕС по беспрецедентному плану оживления экономики, который открывает Литве возможности изменить структуру экономики и повысить конкурентоспособность.

По словам старшего экономиста отдела макроэкономики и прогнозирования Банка Литвы (Центробанка) Лауры Гальдикене, соглашение предоставляет возможность не только восстановить ослабленную пандемией экономику, но и обеспечить ее долговременный рост, поскольку большая часть средств будет направлена на климатические цели.

"Климатические изменения – это, пожалуй, самый серьезный вызов, стоящий перед человечеством, и это предусмотренное финансирование может помочь ЕС, и вместе с тем и Литве, добиться поставленных целей "зеленого" курса Европы", – сказала Л. Гальдикене.

По оценкам экономиста компании SME Finance Александра Изгородина, соглашение важно и потому, что впервые в истории ЕС деньги на поощрение экономики были направлены от имени Еврокомиссии.

"Это важный шаг в отношении большей интеграции ЕС", – сказал А. Изгородин.