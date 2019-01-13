Эксперты предупредили о новых расходах ЕС при жестком Brexit

"Брекзит" без принятого соглашения приведет к нехватке 16,5 млрд евро в бюджете ЕC, говорится в письме Bruegel в бундестаг. В подобном случае одной лишь Германии предстоит до конца 2020 года дополнительно внести в бюджет ЕС до 4,2 млрд евро.
При этом дополнительные доходы ФРГ от таможенных поступлений составят около 200 млн евро, отмечают эксперты Bruegel. Великобритания является вторым после Германии плательщиком в бюджет Евросоюза.
Ранее о возможном дополнительном финансовом бремени для ФРГ в подобной ситуации предупредил комиссар ЕС по бюджету Гюнтер Эттингер. Oн не исключил, что парламент Великобритании одобрит соглашение о выходе страны из ЕС.
Между тем, Федеральное объединение торгово-промышленных палат Германии (DIHK) особо выделяет высокую нагрузку в виде таможенных сборов. По оценке DIHK, компаниям из ФРГ придется ежегодно платить пошлины общей величиной в 3 млрд евро за экспорт товаров в Великобританию в случае ее выхода из ЕС без заключения соглашения с Брюсселем.
25 ноября главы государств и правительств 27 стран Евросоюза на внеочередном саммите в Брюсселе поддержали 585-страничный договор о выходе Великобритании из Евросоюза, который был согласован 13 ноября. Кроме того, на встрече была подписана политическая декларация, регулирующая отношения между ЕС и Лондоном после "Брекзита".
В декабре в британском парламенте прошли пятидневные дебаты. Голосование в британской Палате общин о соглашении по "Брекзиту", первоначально запланированное на 11 декабря, состоится 15 января.
Выход Великобритании из ЕС намечен на 29 марта 2019 года.
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