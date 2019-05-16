Ученые, к которым агентство BNS обратилось за комментариями на проходящем в Клайпеде международном форуме Klaipeda LNG Forum 2019, посвященном тематике СПГ, видят широкие возможности использования газа, однако вместе с тем они отмечают и рост конкуренции этому энергоресурсу.
Старший вице-президент находящейся в австрийском Граце международной компании исследований и развития AVL Кань-Ки Ли из Южной Кореи говорит, что Литве следует быть более гибкой в отношении СПГ и искать конвергенции с выработкой электроэнергии и тепла.
"В странах Балтии есть ТСПГ (...) Мое предложение: если бы вы использовали инфраструктуру гибче, то есть добавили бы модуль для генерирования электроэнергии, то вы могли бы использовать эту электроэнергию для общественных нужд", - сказал Кань-Ки Ли BNS.
"Таким образом, когда СПГ становится дорогим, вы можете продавать его как топливо. Когда цена на СПГ падает, вы можете использовать его для выработки электроэнергии", - добавил он.
Гендиректор Klaipedos nafta Миндаугас Юсюс сказал, что сейчас взвешиваются возможности использования газового пара для производства электроэнергии, чтобы снизить затраты на содержание терминала.
"Мы сейчас рассматриваем такую альтернативу - использовать имеющиеся на терминале FRSU генераторы для выработки электроэнергии, это тоже определенная инновация мирового уровня. Мы работаем вместе с Hoegh LNG (владелец судно-газхоранилища Independence – BNS). Мысль такая: поскольку это защищенный газ, он выделяет пар, так что этот пар лучше продуктивно использовать для выработки электричества", - сказал М. Юсюс BNS.
По его словам, в этом случае речь идет о генерирующих мощностях 26-30 мегаватт, однако реализация проекта очень сложна.
Ученый шведского Института технологий в Блекинге Лоуренс Хенеси рассуждает, что газ терминала можно было бы использовать в качестве горючего для грузовиков или поездов, если оборудовать станции СПГ в определенных местах.
"Почему бы не бункеровать грузовики и поезда, которые приходят и уходят из Клайпеды? Я называю это синергией", - сказал Л. Хенеси.
И все же он добавил, что в данном случае речь идет о грузовом транспорте, который используется на больших расстояниях и для которого пока не созданы удовлетворительные решения в плане электропитания, так что СПГ мог бы стать "альтернативой дизтопливу".
Называя возможные варианты выработки электроэнергии с использованием газа, глава Klaipedos nafta М. Юсюс сказал, что возможно и решение о создании своего рода плавающей электростанции.
"У нас были определенные совместные проекты с Wartsila (производитель судового оборудования – BNS) в рамках международных проектов. Была мысль построить такую плавающую электростанцию. (...) Вместо того, чтобы строить стационарную электростанцию, все могло бы плавать - подплывает как бы электропорт, сколько нужно - 10 или 5 лет - используешь его, то есть имеется и такая возможность", - сказал М. Юсюс BNS.
По его словам, на распределительной станции СПГ уже используется для выработки тепловой энергии, но будет ли конкурентоспособной выработка и электроэнергии, не ясно, однако теоретически такой вариант возможен.
В Старом городе Вильнюса вместо поликлиники появится жилой дом (1)
В Старом городе Вильнюса оживают заброшенные здания. В...
Эксперты предлагают использовать терминал СПГ для выработки электроэнергии и тепла (2)
Клайпедский терминал сжиженного природного газа (Т СПГ...
Вильнюсский аэропорт объявил войну с заторами у зала вылета (3)
Рекордный рост пассажиров в Вильнюсском международном...
НПЗ в Литве отказался от двух танкеров с загрязненной российской нефтью (19)
Компания польского капитала по переработке нефти Orlen...
City Service будет расширяться на Чехию и Словакию
Предприятие по комплексному надзору за недвижимостью...
TOP новостей
За минимум летом в Литве не хотят работать даже школьники (7)
Приближается лето, время, когда на взморье начинается...
НПЗ в Литве отказался от двух танкеров с загрязненной российской нефтью (19)
Компания польского капитала по переработке нефти Orlen...
Карбаускис: я точно не буду голосовать за Шимоните (14)
Лидер правящих в Литве "аграриев" Рамунас Карбаускис...
Вильнюсский аэропорт объявил войну с заторами у зала вылета (3)
Рекордный рост пассажиров в Вильнюсском международном...
Сквернялис: палангские пляжи - не место для торговли алкоголем (1)
С 2020 года в Литве вступит в силу запрет на продажу...