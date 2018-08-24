"В августе прошлого года цена на дизельное топливо в среднем составляла до 1 евро, на бензин – больше 1 евро. В этом году дизельное топливо стоит больше евро, а бензин – 1,1-1,2 евро – точно трудно сказать., поскольку на заправках разных сетей цены разные", – сказала BNS президент Литовской ассоциации торговцев нефтепродуктами Дайва Йокшене.

Коммерческий директор Ventus-nafta, которая управляет АЗС Orlen и Ventus, Саулюс Жиленас сказал BNS, что 23 августа в Вильнюсе на АЗС их сети бензин A95 стоил 1,31, а дизельное топливо – 1,22 евро, газ – 0,61 евро.

18 августа 2017 года бензин на Orlen стоил 1,156 евро, а дизельное топливо – 1,046, газ – 0,540 евро.

На АЗС Viada LT цены тогда были соответственно – 1,147, 1,037 и 0,539 евро, Circle K – 1,156, 1,046 и 0,539 евро.

По данным pricer.lt, к середине августа 2018 г., по сравнению с августом 2017 г. бензин A95 марки подорожал в среднем на 16 центов или 14% (до 1,28 евро), а дизельное топливо – на 19 центов или 19% (до 1,19 евро). При заполнении 50-литрового бака в этом году водители платят на 8-9,6 евро больше, чем в прошлом.

Старший экономист банка SEB Тадас Повилаускас сказал, что в первую очередь это последствие подорожания сырья на 40%.

"За год перемены явные. Если сейчас нефть стоит 75 долларов за баррель, то год назад стоила 53 – на 40% стало дороже. Около 10% подорожания - только за счет подорожания сырья. (...) С начала года увеличен акциз на дизельное топливо, это привело к подорожанию дизеля на 2 цента с 1 января", – сказал Повилаускас.

По словам Йокшене, нет прогнозов в связи со снижением цен на сырье, значит, не должно дешеветь и горючее.

Однако данные pricer.lt показывают, что больше всего цены увеличились в мае-июне. Это было связано с ростом цен на нефть. Однако в последние два месяца цены на нефть снижаются, а горючее в Литве по-прежнему дорожает.

Представитель pricer.lt Арунас Визицкас сказал, что это можно объяснить инертностью розничных торговцев.

"Летом цены были стабильными, они зафиксировались в конце мая-начале июня. (...) Наверное. лето использовали как период повышенного спроса на горючее, пытались дольше сохранить более высокую цену, намеренного повышения цен не было. Это принцип "ракеты и пера": когда цены на сырье растут, торговцы сразу повышают цены на продукцию, а когда снижаются, снижают их медленно", – сказал Визицкас.

Аналитик банка SEB Повилаускас сказал, что на цены может влиять и ослабление евро.

"Может и слабый евро повлиял, ведь нефть продают в долларах США, когда переводят в евро, слабый евро приводит к некоторому подорожанию. Если сравнивать с маем, это может быть один из основных факторов", – сказал Повилаускас.

Визицкас заметил, что на рынке с весны есть тенденция локального изменения цен под воздействием конкуренции.

"География локальных цен распространилась: если, скажем, в Вильнюсе на ул. Гележинё Вилко какая-то АЗС снижает цену, ее автоматически снижают и АЗС других сетей. Возобновились акции на выходных. (...) Может водители реагируют, АЗС это заметили и локально меняют цены в зависимости от действий конкурентов", – сказал Визицкас.

"На нашем рынке есть возможность снизить цены, но все определяет конкуренция (...) Где появляется возможность монополии, там мы видим определенные тенденции, где цены устанавливают не по рыночным, не по возможности потребителей", – сказал Визицкас.

Йокшене считает, что для того, чтобы горючее дополнительно не дорожало, важно не повышать налоги.

"Конкуренция высокая. Это видно в самой Литве, как отличаются цены в городах. Розничные торговцы предлагают такую цену, чтобы потребители могли приобрести, ведь наша покупательная способность не очень большая. Как я говорила, почти 50% - налоги, поэтому не стоит их повышать", – сказала Йокшене.

В Литве с января увеличили акциз на дизтопливо. Минфин планировал, что в результате литр дизеля подорожает на 2 цента, а дизельного топлива для сельхозтехники - на 4 цента.

Pricer.lt в середине августа провел исследование цен на АЗС в Вильнюсе и Каунасе. Самые низкие цены на все виды горючего по-прежнему предлагают АЗС Jozita.