Эксперты о налоговой реформе: зарплаты увеличатся

И все же они не надеются, что эти изменения существенно уменьшат поток эмигрирующих жителей страны, хотя и не сомневаются, что зарплаты увеличатся.

Главный экономист одного из крупнейших в стране банков Luminor Жигимантас Маурицас говорит, что налоговая реформа не принесет существенных изменений государству.

"Цель - уменьшить эмиграцию и разницу в зарплате "на руки" в Литве и Западной Европе, так что здесь шаг делается в правильном направлении, но он недостаточен, чтобы коренным образом уменьшить потоки эмигрантов", - сказал экономист.

Председатель Литовской конфедерации профсоюзов Артурас Черняускас сказал, что реформа должна быть выгодна работающим.

"Если будет так, как предусмотрено в реформе, то должно быть совсем неплохо", - сказал А. Черняускас.

По словам Ж. Маурицаса, налоговой системе будет выгодно объединение взносов работающего и работодателя.

"Было много сомнений, решатся ли на это. Это положительно, потому что потенциально может уменьшить "тень" и сделать систему прозрачнее. Это возымеет долгосрочные положительные последствия", - сказал Ж. Маурицас.

А. Черняускас добавил, что реформа улучшит статистику Литвы, однако реальная жизнь по сути не изменится.

"Эта реформа имеет большой смысл в плане создания имиджа государства. Сейчас по минимальной зарплате мы предпоследние, но после изменения порядка расчета зарплата вырастет и с предпоследней позиции мы поднимемся на несколько мест и по минимальной, и по средней зарплате. Статистически будет выглядеть, что мы живем лучше, но практически мы остаемся при том же самом", - сказал лидер профсоюзов страны.

Правительство, которое задалось целью в течение трех лет изменить налоговую систему, предлагает увеличить размер не облагающихся налогами доходов, снизить взносы социального страхования, ввести "потолок" взносов социального страхования.

Как отмечает правительство, изменения должен почувствовать 1 миллион работающих граждан. В следующем году их зарплата "на руки" должна увеличиться на 46 евро.