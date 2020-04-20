Эксперты о ценах на горючее: упали ниже некуда

По словам экономиста банка SEB Тадаса Повилаускаса, "дно" цен на горючее в Литвы было достигнуто примерно в период с начала апреля до Пасхи, а теперь они стабилизировались.
"Цены на нефть держатся ниже 30 долларов за баррель уже весь месяц. Цены на дизельное топливо достигли нижнего предела в конце прошлой недели, когда цену 0,752 евро за литр выставила Orlen Lietuva. В последние дни отмечается некоторая стабилизация оптовой цены", - сказал он BNS.
Т. Повилаускас прогнозирует, что послабления условий карантина понемногу будут повышать спрос на нефтепродукты, но не сразу и не везде: "Во всяком случае в секторе пассажирского транспорта, в некоторых отраслях промышленности".
По словам президента Ассоциации предприятий по торговле нефтепродуктами Дайвы Йокшене, цены на горючее упали очень заметно.
"У нас бензин стоил 1,28 евро (за литр - ред.), теперь евро или даже меньше - заметно снизилась (цена - ред.), - сказала BNS Д. Йокшене.
По её словам, после того, как устоялись оптовые цены на горючее, стабилизировались и розничные цены.
Т. Повилаускас сомневается, будет ли расти цена на нефть с восстановлением спроса и будет в этой связи ли дорожать горючее. По его словам, цены на нефть в районе 20-30 долларов будут держаться в ближайшие месяцы.
Цены на нефть в понедельник упали до минимума более чем за двадцать лет.
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