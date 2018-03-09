В пятницу в Вильнюсе с визитом находится премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, который подтвердил, что поляков интересует возможность разведки нефти в Литве.

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"Да, мы хотим углублять наше сотрудничество в вопросе транспортировки газа и разведки нефти", – цитирует Моравецкого ELTA.

Шведас сказал, что то, что кого-то интересуют полезные ископаемые в Литве - это хорошая новость. Но он заметил, что у Литвы нет большого опыта в осуществлении крупных инфраструктурных проектов.

"Оценивая то, что есть огромный проект, связанный с добычей природных ископаемых и инфраструктурой, его надо осуществлять шаг за шагом и очень прозрачно. Любая спешка, любое непрозрачное принятие решений приведет к негативным, резонансным комментариям в обществе и среди политиков", – сказал он.

Эксперт напомнил историю сланцевого газа и американской компании Chevron.

"Это был хороший пример, как нельзя поступать. В Литве есть сланцевый газ, но и-за того, что процесс был политизирован, проводились информационные атаки, к нашему стыду и безнадежности, мы не сделали даже пробную скважину и даже не знаем, сколько у нас есть сланцевого газа", – сказал он.

Шведас сказал, что в интересах Литвы – как можно больше участников в конкурсе на разведку и добычу.

"Другой момент – инвесторы должны отвечать критериям евроинтеграции. Он должен быть одним из основных и высказан он должен быть в недискриминирующей форме", – сказал Шведас о возможном интересе ЛУКойла".

Российский концерн сейчас добывает нефть в части Куршской косы, принадлежащей Калининградской области. Польская госкомпания Lotos также добывает нефть в Балтийском море.

Ландсбергис сказал, что разведку в литовских водах надо бы провести.

"Во-первых, следует говорить о конкурсе на разведку, поскольку реально мы даже не знаем, где начинается и где заканчивается наше месторождение. У нас есть лишь предварительные данные геологов, что теоретически оно должно быть в литовских водах.

После исследования стало бы ясно, каких он размеров. Если оно большое, тогда интерес появится у большего числа компаний. Тогда можно будет говорить о реальном, прозрачном международном конкурсе, в котором могли бы участвовать все западные компании", – сказал депутат.

На вопрос, почему надо ограничиться только западными компаниями, Ландсбергис сказал, что это связано с нацбезопасностью Литвы.

"Председатель Парламентского комитета по нацбезопасности недавно сказал, что российские компании не должны участвовать в конкурсах на стратегические проекты. Я согласен с таким мнением", – сказал он.

Ландсбергис прибавил, что разведка и возможная эксплуатация месторождения важна для Литвы, поскольку если этого не сделать, Россия, возможно, будет откачивать литовскую нефть через свое месторождение.

Геолог Саулюс Шляупа сказал DELFI, что немало исследований было сделано еще в советское время.

"Пробурили несколько скважин. Каких-то особых структур не найдено, может только ближе к границе с Латвией можно на что-то рассчитывать.

Однако как в Польше, так и в Калининградской области газовые и нефтяные месторождения уже разрабатывают. Это настраивает на оптимистический лад. Думаю, что по крайней мере разведку надо провести", – сказал ученый.

Шляупа рассказал, что ранее от таких решений отказывались из-за отрицательной позиции политиков и общества.

"Геологи с этим не согласны. Это было политическое решение, но литовцы чувствительны к вопросам экологии", – сказал он.

На этой неделе правительство Литвы приняло решение разрешить разведку нефти и ее добычу в Балтийском море. Эти планы еще должен одобрить парламент Литвы и подписать президент.