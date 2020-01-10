Эксперты: бойкот продукции Grigeo – хороший урок для другого бизнеса

Производимую на заводе Grigeo в Григишкес продукцию марки Grite отказались покупать крупнейшая в Балтийских странах сеть магазинов строительных, ремонтных и бытовых товаров Kesko Senukai, торговые сети Iki и Norfa. Такую же возможность рассматривают и другие розничные торговые сети.

"Все то, что, вероятно, было не так важно пару десятилетий назад, и что было бы довольно быстро забыто, теперь становится все важнее, поэтому любое предприятие может извлечь уроки из этой ситуации и подумать о том, что модель бизнеса должна быть устойчивой. То, что выглядит как какие-то сэкономленные расходы и увеличение прибыли в краткосрочном периоде, может вернуться очень большими убытками в долгосрочном периоде", – сказал BNS экономист Swedbank Нериюс Мачюлис.

Он добавил, что пример Grigeo показывает, что из-за недовольства населения и потребителей предприятия могут получить последствия хуже, чем от вероятных штрафов.

Специалист по коммуникациям Ариюс Катаускас говорит, что отказ предприятий покупать товары Grigeo не следует расценивать как пиар.

"Организации, которые отказываются от этой продукции, они вполне четко говорят, что это для них неприемлемо и они не хотели бы предлагать своим клиентам продукты, при производстве которых вероятно были допущены нарушения", – сказал BNS А. Катаускас.

По его словам, влияет и то, что в мире сейчас уделяется большое внимание проблемам изменений климата и охраны окружающей среды.

Президент и главный акционер группы предприятий по производству древесно-волокнистых плит, гигиенической бумаги и картона Grigeo Гинтаутас Пангонис признает, что кризис со сбросом неочищенных сточных промышленных вод в Клайпеде повлияет на бизнес группы. Г. Пангонис сказал, что прекрасно понимает реакцию клиентов компании, и обещал исправить ситуацию.

Во вторник прокуратура заявила, что начала расследование возможного загрязнения Куршского залива. У прокуроров есть подозрения о том, что оборудование для сброса неочищенных сточных вод в Куршский залив на предприятии Grigeo Klaipeda было смонтировано намеренно. По мнению прокуроров, загрязняющиеся выбросы могли продолжаться долго, а убытки, нанесенные природе, могут достигать "десятков миллионов евро".