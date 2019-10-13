Миндаугас Статулявичюс, директор Литовской ассоциации развития недвижимости, комментируя намерение правительства расширить налоговую базу некоммерческой недвижимости, заявил, что ситуация неизбежно изменится в ближайшие пару лет и число налогоплательщиков увеличится.
Mindaugas Statulevičius
© DELFI / Karolina Pansevič

"Для людей, чья стоимость недвижимости сейчас составляет 90-95 тысяч евро, цена вырастет всего через пару лет из-за естественного роста цен, городского развития и управления прилегающими территориями. Это, несомненно, приведет к большему налоговому покрытию в двухлетней перспективе", - сказал BNS М. Статулявичюс.

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Министерство финансов предлагает, чтобы безналоговый лимит составлял 100 000 евро (в настоящее время 220 000 евро). По его оценкам, в таком случае налог заплатят около 37 тысяч человек, из которых 26 тысяч - в Вильнюсе. В настоящее время 3,5 тысячи жителей платят налог на недвижимость.

М. Статулявичюс говорит, что трудно предсказать точное число налогоплательщиков в будущем, особенно когда могут появиться новые налоговые инициативы.

Asociatyvi nuotr.
Asociatyvi nuotr.
© DELFI / Karolina Pansevič

"Число людей, которые попадут в категорию владельцев имущества до 100 000 евро, несомненно, увеличится. Трудно предсказать, сколько, но я не уверен, что через пару лет наши правящие не придумают иные налоговые ограничения. У нас может быть интересная ситуация - их может не быть 37 000, а 100 000", - пояснил М. Статулявичюс.

Центр регистров заявляет, что плата рассчитывается на основе средней рыночной стоимости недвижимости, рассчитанной по массовой оценке, а также на основе стоимости недвижимости, установленной на момент оценки отдельных активов.

По словам М. Статулявичюса, если индивидуальная оценка приведет к снижению стоимости, владельцы будут уклоняться от уплаты налога.

"Если налоговая стоимость, определенная Центром регистров, не удовлетворительна, физическое лицо может провести индивидуальную оценку, и Центр регистров может затем признать эту стоимость в качестве налоговой стоимости. Вероятно, таких будет немного, но некоторые люди, которые находятся на грани уплаты налога, могут воспользоваться этой возможностью", - пояснил эксперт.

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