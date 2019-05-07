Руководитель отдела стратегического анализа и исследований Центра энергетической безопасности компетенции НАТО Артурас Пяткус утверждает, что Россия, проложившая газопровод "Северный поток 2" (Nord Stream 2) по дну Балтийского моря будет уделять особое внимание его защите, поэтому постарается избежать рисков.

"Если говорить о судоходстве, то здесь есть несколько нюансов. Когда прокладывался кабель NordBalt (перемычка ЛЭП Литвы со Швецией), у Литвы был определенный негативный опыт с российскими вооруженными силами. (...) Возникает вопрос о том, может ли произойти что-то еще? Мы провели анализ регулирования международного морского права. К сожалению, это "серая зона", которой Россия может воспользоваться", – заявил во вторник А. Пяткус на форуме, организованном литовским оператором электропередачи Litgrid.

По его словам, при прокладке перемычки Harmony Link очень важно иметь доступ к возможностям ремонта в исключительной экономической зоне России. Однако практика показывает, что если у энергетиков не возникает существенных проблем, чтобы договориться, то на уровне обороны могут быть вызовы.

"Тогда должен быть план, который в данном случае должен быть согласован с Россией, поскольку это кабель, прокладка которого планируется в исключительной экономической зоне России: какими будут процедуры, насколько быстро и эффективно будет разрешено это нарушение. НАТО как организация точно не придет и не скажет, как тут поступать. Это сфера ответственности Литвы и Польши. (...) Просто должна быть готовность", – пояснил BNS А. Пяткус.

Литва, Латвия и Эстония планируют к 2025 году синхронизировать свои электросети с сетями Европы. Три страны до сих пор действуют в синхронном режиме в так называемом кольце БРЭЛЛ постсоветской энергетической системы и зависят от диспетчерской в Москве и российской электроэнергетической сети.

Согласно утвержденному сценарию, синхронизация будет осуществляться через уже действующую перемычку LitPol Link и новый морской кабель между Литвой и Польшей, а также через синхронные компенсаторы, оборудованные в трех странах Балтии.