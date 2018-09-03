Эксперт, представивший в июне отчет о последствиях этого проекта, сказал DELFI, что видит один сценарий, который остановит строительство газопровода.

"Если Дания не даст разрешения на строительство газопровода в своих, тогда строительство Nord Stream 2 отложат как минимум на год, поскольку придется оценить новый маршрут, а это даст Конгрессу США необходимое время для принятия решения о санкциях", – сказал Райли.

По словам собеседника, именно новые санкции США отпугнули бы от участия в проекте нынешних его партнеров немецкие компании Uniper и Wintershall, французскую Engie и британско-голландскую Royal Dutch Shell.

До сих пор компании обещали покрыть 50% расходов на проект, оставшиеся 50% оплатила бы российская компания "Газпром".

– Почему Nord Stream 2 - такой неоднозначный проект?

– Лоббисты Nord Stream 2 повторяют, что это коммерческий проект, но это неправда. Это легко понять, когда знаешь, что строительство газопровода в море намного дороже строительства газопровода на суше. Но россияне хотят проложить его именно по морю. Мало того, если бы они хотели проложить его по кратчайшему расстоянию, тогда проект попал бы в территориальные воды стран Балтии и Польши, но они этого не хотят, идут в обход – через воды Финляндии, Швеции и Дании, до Германии. Значит, это не только коммерческий, но и политический проект, у которого есть несколько причин. Одна из основных – желание нанести вред Украине.

Nord Stream 2 сделает ее еще более зависимой от России. Сейчас Украина получает около 2 млрд. евро за транзит газа, это около 2% ВВП страны.

На странах Балтии Nord Stream 2 скажется в нескольких аспектах. Во-первых, увеличится влияние "Газпрома" в регионе. У него итак есть Nord Stream 1, а со вторым газопроводом будет 110 млрд. куб. м газа недалеко от вод Литвы.

Это дает России дополнительный повод держать вблизи этой территории больше военных кораблей, других средств обеспечения безопасности. Я думаю, именно этому – аспекту безопасности – во всей дискуссии и уделяют недостаточное внимание. Россияне скажут, что у них есть право самим оборонять свою трассу газа.

Я думаю, что это создает немало проблем для всех стран Балтии. Но что мы тут можем сделать? Простой ответ - не дать построить Nord Stream 2, и мы можем наблюдать в Конгрессе США прогресс в этом направлении. Они хотят ввести такие санкции, которые не дадут построить газопровод. Я думаю, это может произойти после выборов в ноябре.

Другая возможность – Дания не даст разрешения прокладывать газопровод в своих территориальных водах. Если такое произойдет, строительство Nord Stream 2 отложат как минимум на год, надо будет оценить новый маршрут, а это даст американскому конгрессу время для решения вопроса санкций. Еще одно решение - Балтийский газопровод из Норвегии в Польшу. Свою роль тут сыграл бы Клайпедский терминал СПГ.

– В своем отчете вы утверждаете, что в отличие от Nord Strem 1, Nord Stream 2 снизит, а не увеличит диверсификацию поставок газа в Европе. Почему?

– Это связано с сетью украинского транзита – системой Brolija. В 2012 году, когда построили Nord Stream 1, часть газа была направлена по ней, но система Brolija по-прежнему используется. А проблема с Nord Stream 2 в том, что вместе с TurkStream, они по сути могут удовлетворить всю потребность в газе, которую удовлетворяла система Brolija. Другой важный аспект - газопровод надо контролировать и присматривать за ним, даже если его не используют, иначе он превратится в груду металла.

– На встрече канцлера Германии Ангелы Меркель и главы РФ Владимира Путина в августе было сказано, что американцы проекту Nord Stream 2 не помешают.

– Проблема в том, что такие участники проекта как Shell или Engie, работают во всем мире. Они зависят от денег американских банков и от американского рынка. Если американцы считают, что участники Nord Stream 2 не могут иметь счета в американских банках, то у компаний возникнет серьезная проблема.

Упомянутое вами заявление мне больше напоминает веру, а не адекватную оценку. Я думаю, Вашингтон хочет остановить проект. Уже зарегистрировано немало законов, рекомендующих принять меры против "Газпрома".

– Если строительство Nord Stream 2 не остановят, как это подействует на Литву?

– Во-первых – это вопрос безопасности, о котором я уже говорил. Другой аспект - подействуют на всех друзей Литвы. Сама Литва в ином положении, поскольку у нее есть терминал СПГ, но ваши союзники станут слабее, а это скажется и на безопасности Литвы.

– Если бы у Литвы не было терминала СПГ, каким тогда было бы влияние?

– Тогда она была бы еще более зависимой от "Газпрома". Такое уже было в прошлом, вспомните: когда начал работать терминал СПГ, цена на газ снизилась на 25%. Ценен терминал не тогда, когда стоит, а когда работает. "Газпром" понимает, что может поднять цену лишь до определенного уровня, а ведь когда-то Литва платила за газ больше всех в Европе.