Эксперт по недвижимости: перед лицом кризиса выбирают другое жилье

Наиболее востребовано - жилье эконом класса

Ограничения во время карантина варьируются между Балтийским и Скандинавским регионами. В Швеции - одни из самых мягких, а в Литве - самые строгие ограничения. Тем не менее, Ремигиюс Плетерас, глава шведской компании по развитию сферы недвижимости "Bonava Lietuva", уверяет, что, несмотря на карантин, работы на строительных площадках в Вильнюсе, Риге, Стокгольме или Санкт-Петербурге продолжаются.

Отмечается, что в соседней Латвии и Санкт-Петербурге с началом карантина резко упавшие продажи недвижимости даже начали расти, поскольку спрос покупателей быстро менялся: меньше роскоши и больше продаж жилья эконом-класса. Такие тенденции, по словам Р. Плетераса, формируются потому, что, опасаясь долгосрочного кризиса, покупатели избегают инвестиций в активы, которые не были бы ликвидными в трудные времена.

"Жилье эконом-класса становится инвестицией, которая не станет обузой даже в период кризиса. Такое жилье легче купить - оно стоит дешевле, и его также легче обслуживать, потому что коммунальные платежи ниже. Кроме того, его всегда будет проще продать или сдать в аренду", - говорит эксперт по недвижимости.

Что касается Вильнюса, Р. Плетерас отмечает, что спрос на жилье эконом-класса также значительно вырос - до 41% всех сделок составляют продажи жилья эконом-класса.

"Последние дома наиболее популярны среди молодых покупателей - 25-35 лет. Именно эта группа покупателей, которые обычно получают средний доход, все чаще выбирают не аренду, а покупку собственного жилья. Многие покупатели основывают свое решение на том факте, что цены на рынке аренды жилья в Вильнюсе чрезвычайно высоки, а сумма, выплачиваемая каждый месяц, часто превышает сумму банковского кредита, поэтому арендовать ее просто не стоит", - говорит Р. Плетерас.

Кризис выделит лидеров рынка

Сравнивать, будет ли нынешний кризис иметь более серьезные последствия для рынка недвижимости, чем экономический кризис 2008 года, все еще сложно. По словам эксперта по недвижимости, причины их происхождения принципиально разные.

"Экономический кризис 2008 года называют обвалом рынка жилья. Миллионы американцев тогда могли занимать непропорционально большие суммы под относительно низкие процентные ставки и приобретать более двух или трех объектов недвижимости, а позже, из-за стагнации рынка, больше не могли выполнять свои обязательства перед банками.

На этот раз все по-другому, и признаки улучшения уже видны: рынок недвижимости в Китае уже вернулся к 70% активности, существовавшей до пандемии. Эта кривая продолжает расти. Если ситуация в Литве стабилизируется в течение месяца или двух, рынок недвижимости не понесет серьезных потерь", - делится прогнозами Р. Плетерас.

Он также отмечает, что этот период обнажит реальную ситуацию и приоритеты участников рынка недвижимости Литвы. По его словам, увидим, какие компании являются финансово устойчивыми и могут продолжать свою деятельность, а также те, которые необходимо переориентировать.