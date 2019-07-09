Эксперт в сфере розничной торговли, представитель Pricer.lt Пятрас Чепкаускас в интервью DELFI сказал, что запрет на работу торговых сетей в воскресные дни поднимает философский вопрос. Тут не будет одного бесспорного ответа - хорошо это или плохо. Однако эксперт представил пример Польши. По его словам, там этой цели не достигли и наблюдается расцвет иного малого бизнеса.

"На цены в крупных сетях это не скажется никак. Из-за неудобств будет процветать малый бизнес, но его лишь условно можно назвать малым. Сейчас в Центральной Европе, где большую часть занимает Польша, быстро и гарантировано растут такие сети Žabka, Lewiatan. Так называемые малые сети, у которых тысячи магазинов, но они пользуются франчайзингом. Тебе, как частному лицу, дают все товары и ты торгуешь ими. Этому частнику выпадает воскресный день. начинают расти другие монстрики.

Насколько лучше стали цены? Не стали лучше. Но поскольку нужно решать проблему, появляется круг людей, они растут за счет этих людей. На этот рынок чаще всего идут оптовики. В Польше это Eurocash. У них хороший портфель товаров, они создают магазины на базе франчайзинга и решают проблемы своего малого торговца, но реально просто нанимают его. Чаще всего магазин появляется в своем помещении, не надо платить аренду, за деньги нанимают представителя малого бизнеса, он и продает товары, что-то зарабатывает на этом. Так и развита схема воскресной торговли. Насколько это поощряет реальный малый бизнес - философский вопрос", – сказал Чепкаускас.

По его словам, вероятно, и литовские оптовики возьмут на вооружение эту схему. Поэтому не стоит рассчитывать на процветание малого, семейного бизнеса или на то, что он получит ощутимую пользу.

"По всей вероятности это будет действовать на базе франчайзинга, как это происходит с логотипом Aibė в Литве, а на самом деле это будет дальнейшее использование людей, поскольку владелец должен будет работать 7 дней в неделю, и не сможет не работать в воскресенье, поскольку в этот день бывает больше оборот. Можно ли такого человека назвать независимым предпринимателем?", – сказал эксперт.

Он напомнил, что в Польше решение отменить работу магазинов в выходные было вызвано давлением со стороны католической стороны.

"Власть крепко связана с церковью и у них была идея, что все в воскресенье пойдут в храмы и т.д. Но ничего не вышло, если в воскресенье не надо ехать в магазин, то вообще никуда не надо ехать", – рассказал DELFI специалист.

Когда говорят о том, чтобы отменить работу крупных магазинов в воскресенье, замечают, что это положительно скажется на торговле на рынках. Но Чепкаускас считает, что человек, который привык покупать все необходимое в магазинах, может, сначала и сходит на рынок, но со временем станет просто заранее покупать все необходимое в магазине. Чтобы привлечь людей на рынки надо либо акцентировать их эксклюзивность, либо привлекать более низкими ценами.

"Если человек систематически ходит в магазины, то вряд ли в воскресенье он пойдет куда-то в другое место. Просто он изменит привычки. Сначала, пока не организует свой быт, сходит и на рынок, но потом приспособиться и будет ходить в магазины. У крупных игроков есть свой рекламный бюджет, рекламные предложения, привычки, и покупатели рынка не видят.

Нужны платформы, на которых рынки могли бы представлять свои цены. У них даже могут быть цены получше, поскольку большой выбор поставщиков и производителей, которые не попадают в магазины крупных сетей. Жители Литвы чувствительны к ценам, этим можно привлечь покупателей. Рынок – иная сфера, но если это отключить, привычки не изменятся, не бросятся все покупатели на рынок", – заверил он.

11 октября 2018 г. компания Estep провела исследование, выясняя, какие покупатели ходят в магазин в воскресенье и одобрили бы они идею закрыть магазины в воскресенье и в праздники. Опрос показал, что в воскресенье в магазины ходят 72% покупателей, не ходят – 28%. 23% отдают первенство покупкам в воскресные дни. Выяснилось, что если магазины закроют в воскресенье, то это больше всего коснется экономически активных жителей (работающих), а на экономически пассивные группы не повлияет (пенсионеры, безработные).

Опрос Estep показал, что 25% покупателей одобрили бы запрет на работу магазинов в воскресные дни и в праздники, а 65% заметили, что в эти дни магазины должны работать, 10% не ответили на вопрос.