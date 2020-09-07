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Экспериментальную плавучую электростанцию мощностью 60 киловатт в верхнем бассейне Круонисской гидроаккумулирующей элекростанции (КГЭС) за 290,3 тыс. евро оборудует компания Ignitis.
Экспериментальную солнечную электростанцию Круонисской ГЭС оборудует Ignitis
© DELFI / Kiril Čachovskij

Этот поставщик электроэнергии и газа, как и контролирующая КГЭС компания Ignitis gamyba, принадлежит государственному энергохолдингу Ignitis grupe.

"Победившее на конкурсе предприятие (Ignitis – BNS) во время организации закупки указало, что работы по оборудованию плавучей электростанции мощностью 60 киловатт в верхнем бассейне КГЭС проведет с привлечением трех субподрядчиков, сомневаться в их компетентности причин у нас нет", - сообщила BNS Ignitis grupe.

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На Центральном портале государственных закупок указано, что договор сроком на год заключен 24 августа, субподрядчиками планируется привлечь компании Tetas, Transventa Solar и Hidrotechniniai darbai.

Как отмечает Ignitis grupe, несмотря на обязательства Ignitis завершить работы в течение года, ожидается, что солнечная электростанция будет оборудована раньше.

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