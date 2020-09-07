Экспериментальную солнечную электростанцию Круонисской ГЭС оборудует Ignitis

Этот поставщик электроэнергии и газа, как и контролирующая КГЭС компания Ignitis gamyba, принадлежит государственному энергохолдингу Ignitis grupe.
"Победившее на конкурсе предприятие (Ignitis – BNS) во время организации закупки указало, что работы по оборудованию плавучей электростанции мощностью 60 киловатт в верхнем бассейне КГЭС проведет с привлечением трех субподрядчиков, сомневаться в их компетентности причин у нас нет", - сообщила BNS Ignitis grupe.
На Центральном портале государственных закупок указано, что договор сроком на год заключен 24 августа, субподрядчиками планируется привлечь компании Tetas, Transventa Solar и Hidrotechniniai darbai.
Как отмечает Ignitis grupe, несмотря на обязательства Ignitis завершить работы в течение года, ожидается, что солнечная электростанция будет оборудована раньше.
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