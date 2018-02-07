На участие в эксперименте, который засняли журналисты BBC, согласилось руководство фермы "Корниш" (Cornish farm), которая в течение многих лет нанимает на сезонную работу иностранцев из Восточной Европы.
Британцы, которые участвовали в эксперименте, признали, что это очень тяжелая работа, тяжелый способ зарабатывания денег.
В эксперименте участвовали люди 18-23 лет из Плимута. Они должны были собирать урожай капусты на полях.
Уже в течение первого рабочего часа британцы жаловались на замерзшие руки и насморк, а девушки отказали начальнику в просьбе смыть макияж.
Группу молодых людей в возрасте от 18 до 23 лет временно наняла компания Southern England Farms Ltd. Владелец компании Гревилл Ричардс (Greville Richards) поделился, что в работах на его ферме
задействованы 500 сборщиков, основная часть которых прибыла из Восточной Европы.
Ричардс сообщил, что после референдума по Brexit ему, как и многим другим фермерам, стало сложнее найти желающих приехать в Великобританию на заработки, поэтому он с удовольствием принял помощь британской молодежи. Однако работа оказалась не такой легкой, как считали молодые британцы.
Молодые работники должны были собрать 2000 мешков капусты, это около 10 000 кочанов.
К сожалению, эксперимент показал наличие проблемы.
Через несколько часов после начала эксперимента британцы серьезно отстали от работников из Восточной Европы (они работали в 10 раз медленнее).
Выпускница Кембриджа Хетти Берроуз (Hettie Burrows), 22 года, грелась в тракторе каждый раз, когда ее руки замерзали. Несмотря на боль и усталость, упрямая девушка решила идти до конца: "В прошлом году я
пробежала два марафона. Как же так получилось, что я не могу собрать капусту?"
Конор Стивенс (Conor Stevens), 18 лет, студент, не без иронии признал, что британские рабочие нанесут серьезные убытки местным фермам. Он честно признался, что ни за что в жизни не пришел бы сюда снова.
Несмотря на трудности, молодые люди проработали полный рабочий день.
Британские фермеры все чаще нанимают румынских и болгарских приезжих, поскольку привычные им поляки, литовцы и латыши больше не хотят приезжать в Великобританию из-за невыгодного курса валюты.
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