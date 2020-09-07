По их словам, в данный момент Литве более серьезно угрожают другие проблемы – прежде всего, пандемия коронавируса, которая сильно не сократила экономику, однако серьезно повлияла на экспортные рынки.

"Вопрос "Брекзита" точно не находится на первом месте приоритетов повестки работы, ведь есть более серьезные вопросы. Самому Соединенному Королевству придется заботиться о том, чтобы достигнутое соглашение было как можно ближе к существующей ситуации", – сказала BNS старший экономист INVL Asset Management Индре Гените-Пикчене.

По ее словам, хотя экономика Литвы особо открыта и зависима от экспорта, зависимость внешней торговли от Соединенного Королевства не так велика.

Экономист банка SEB Тадас Повилаускас сказал, что страхи, связанные с выходом Великобритании из ЕС, остаются прежними. Однако, по его словам, с начала процесса "Брекзита", – референдум о выходе Соединенного Королевства из ЕС состоялся более четырех лет назад – прошло некоторое время, поэтому даже выход без соглашения не будет таким шоком для экономики Литвы.

"Большинство компаний за минувшие годы в большей или меньшей степени выполнили домашние задания на случай, "что будет, если". Полагаю, что за год наработки никуда не пропали. Возможно, сейчас эти годы прошли, и действительно нельзя говорить о шоке или неожиданности", – акцентировал Т. Повилаускас.

По его словам, экономисты SEB в данный момент оценивают вероятность жесткого сценария "Брекзита" как 50 на 50. Экономист утверждает, что есть опасения того, что на переговорах победят политические, а не экономические мотивы.

В минувшие выходные премьер Борис Джонсон пригрозил отстраниться от участия в переговорах о дальнейших торговых связях ЕС и Соединенного Королевства, если не будет консенсуса до саммита ЕС, намеченного на 15 октября. Этот тупик питает опасения в том, что "Брекзит" может состояться 31 декабря без соглашения – в таком случае основная часть торговли будет регламентироваться по правилам и пошлинам Всемирной организации торговли.

Доля экспорта товаров литовского происхождения в Соединенное Королевство в общей структуре экспорта Литвы с 2016 года, когда произошел референдум по "Брекзиту", к 2019 году сократилась с 6,1% до 5,1%, свидетельствуют данные Департамента статистики. По данным Центробанка Литвы, доля экспорта услуг в Соединенное Королевство еще меньше – около 4%.