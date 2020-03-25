Большая часть их убеждена, что страна в этом году лучше готова к кризису, чем десять лет назад, поэтому будет устойчивее, однако вместе с тем они предупреждают, что если пандемия затянется, то сценарий может заметно ухудшиться.

Некоторые аналитики подчёркивают, что удар по экономике будет слабее, чем десять лет назад, если карантин не затянется надолго. Однако если ситуация через два месяца не станет лучше, экономический спад может быть сильнее, чем в 2009 году.

Главный экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас говорит, что в случае наиболее вероятного сценария спад ВВП в этом году не должен превысить 6%, а в случае неблагоприятного сценария – около 12%.

По словам главного экономиста банка SEB Тадаса Повилаускаса, в апреле годовой спад ВВП Литвы превысит 20%. В случае оптимистичного сценария, если ограничения будут сняты до конца апреля, спад экономики в этом году составит минимум 3,2%, однако он считает, что наиболее вероятно проседание 6%.

Профессор Университета управления и экономики ISM Тадас Шапаровас считает, что в этом году экономика Литвы сократится меньше, чем на 15%, однако в 2021 году спад может быть и больше.

"Это будет зависеть от влияния COVID-19 в мировом масштабе, от того, на какое время и насколько жёсткие ограничения, а также условия карантина для бизнеса будут применять крупные экономики мира", – сказал Т. Шапаровас.

Главный экономист Банка Литвы (БЛ) Лаура Гальдикене говорит, что если миру не удастся эффективно справиться с пандемией, ограничения затянутся или их придётся повторить, если зашатается мировая финансовая система и экономика столкнётся с долгосрочными проблемами, то не исключено, что 2009 год будет выглядеть лишь как "репетиция перед куда более серьёзными вызовами".

"Прогнозируется, что в Германии спад экономики превысит 20%. В Литве ситуация может быть ещё печальнее", – сказала учёный из Каунасского технологического университета Вилманте Кумпикайте-Валюнене.

"Вероятное значение любого определяющего будущее показателя зависит от многих факторов. Изменения последних значений также неизвестны, поэтому будущее чаще описывается предположениями, хотя они и называются прогнозами", – полагает экономист Ромас Лазутка.