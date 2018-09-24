Литва почти не экспортирует продукцию в Китай или США, большая часть ее экспорта - внутри Евросоюза (ЕС), однако другие страны ЕС зависят и от США, и от Китая, и от их торговых отношений, поэтому косвенно это может затронуть и Литву говорит главный экономист банка Swedbank Нериюс Мачюлис.
"Даже если эти последствия сейчас никак не заметны, они совсем внезапно могут превратиться в крайне отрицательные ожидания, в снижение потребления, в сокращение инвестиций, рабочих мест и, конечно, в общий спад экономики", - прокомментировал BNS Н. Мачюлис.
По его словам, если Д. Трамп выполнит свое обещание обложить таможенной пошлиной в размере 20% импортируемые из Европы автомобили, это повлияет на немалую часть литовских экспортеров, которые производят и продают промежуточные товары, использующиеся в автомобильной промышленности в Швеции, Германии или на других рынках ЕС.
Экономист Литовской конфедерации промышленников Александр Изгородин сказал, что торговые войны между США и Китаем, а также нестабильная ситуация могут уменьшить инвестиции ЕС из-за психологического страха и неопределенности.
"Самый большой страх, который возникает не только у Литвы, но и у всего ЕС - из-за психологических аспектов. Может быть так, что часть компаний может на время отложить инвестиции, планы развития, потому что нет уверенности, окупятся ли инвестиции, если они предназначены для экспорта в Китай. А это может немного искусственно замедлить экономический рост", - сказал BNS А. Изгородин.
По словам Н. Мачюлиса, литовский экспорт сейчас дает 90% ее ВВП.
Введенные Д. Трампом таможенные пошлины на импорт из Китая стоимостью 200 млрд долларов вступили в силу в понедельник. В отношении некоторых произведенных в Китае товаров: звукоприемников, модулей компьютерной памяти, автоматических процессоров данных, копировальных аппаратов и др., - до конца года будет действовать таможенная пошлина в 10%, а с начала следующего года тариф будет повышен до 25%.
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