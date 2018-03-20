Так утверждают экономисты банка Luminor, которые 20 марта представили новый обзор литовской экономики.

В новом обзоре "Перспективы экономики стран Балтии" прогнозируют, что ВВП Литвы в этом году увеличится на 3,3%, а в Латвии и Эстонии – на 4,2% и 3,5%.

Благоприятное окружение для роста в странах Балтии создает быстрый рост еврозоны и показатели экономической оценки и ожиданий потребителей, достигшие исторических высот.

По данным аналитиков Luminor, более быстрое развитие экспортных рынков и устоявшие перед инфляцией домашние хозяйства – одни из основополагающих предпосылок, которые позволили увеличить прогноз роста ВВП.

"Потребительский аппетит в конце прошлого года был ограничен инфляцией (...), однако новейшие данные показали, что спираль роста цен и зарплат не завертелась", – сказала старший аналитик Luminor Индре Гените-Пикчене.

Инфляция выдыхается и эта тенденция проявляется все более явно. Сдержанный рост "импортируемой" инфляции и скромные перемены в сфере акцизов позволяют прогнозировать, что в этом году средняя инфляция составит 2,5%.

"В 2019 году в Литве состоятся муниципальные и президентские выборы, которые поднимут тему зарплат. Будет заманчивым пример повышения минимальных зарплат в Латвии и Эстонии, а политика зарплат в таких важных секторах, как образование и здравоохранение созрела для перемен. С учетом этого мы прогнозируем, что в 2018 году зарплаты увеличатся на 6%, с в 2019 г. – на 8%", – сказала аналитик.

По ее словам, прошлый год в Литве был очень успешным, во-первых, из-за роста прямых инвестиций. На этом сказался и "эффект Каунаса". Кроме того, в прошлом году литовские компании делали большие вложения в технику и оборудование. Это позволит бизнесу достичь эффективности и легче повышать зарплаты.

Гените-Пикчене заметила, что в прошлом году приостановилось и расширение рынка недвижимости. Есть сигналы, что, к примеру, в Вильнюсе цены на жилье достигли докризисного уровня и сам рынок насыщен.

Старший экономист Luminor Жигимантас Маурицас акцентировал, что самый большой вызов для экономики Литвы - незаслуженно пессимистические ожидания в связи с долгосрочной экономической перспективой, подпитываемые несколькими мифами.

Первый такой миф - миф о погрязшей в долгах Литве. Но правда такова, что у Литвы самые небольшие долги в частном и государственном секторах, по сравнению с другими странами ЕС, у которых есть долги, а закон фискального контроля не позволяет политикам транжирить деньги даже в условиях экономического процветания. Соответственно баланс госсектора, вероятно, будет профицитным как в 2018, так и в 2019 г.

"Второй миф - это миф, связанный с те, что закончится помощь ЕС, и наступит кризис. Но правда в том, что в зависимости от исхода переговоров, помощь в 2021-2027 гг. снизится всего на 20-30%, а прямые выплаты фермерам могут даже увеличится. Соответственно это коснется лишь треть экономического прироста 2017 года", – сказал экономист.

Третий миф - это миф исчезающей Литвы. Правда в том, что демографические изменения (старение общества и невысокая рождаемость) немногим отличаются от ситуации в других странах (в Японии, Китае и Германии дела обстоят еще хуже), а эмиграция из маленьких городов и районов в крупные наблюдается почти во всех странах (даже в Скандинавских).

Кроме того, последние 6 лет численность населения в Вильнюсе быстро растет, а Каунас, привлекающий немало инвестиций, может стать центром притяжения.

"Наконец, исторический анализ показывает, что так хорошо, как сейчас, жители не жили 424 года. ВВП Литвы на одного жителя уже составил 72% от среднего в ЕС (в последний раз таким он был в 1594 году)", – сказал Маурицас.

Он обратил внимание на то, что в "золотой век" ВВП Литвы на одного жителя составлял всего 86% среднего показателя в Западной Европе. Интересно, что самый низкий показатель был всего 25 лет назад: в 1993 году ВВП Литвы составлял всего 28% от среднего показателя в Западной Европе. Поэтому за последние 25 лет прогресс Литвы огромный. Что касается будущего, Литве достаточно добиться роста ВВП в 3,5% в год, чтобы в 2030 году страна жила лучше, чем когда-либо до этого (то есть достигла бы 86% среднего показателя по ЕС), и около 5%, чтобы добиться среднего показателя.