Экономисты скандинавской финансовой группы SEB в связи с сильным ростом в первом полугодии повысили свой прогноз относительно годового валового внутреннего продукта (ВВП) Литвы с 3,2% до 3,6 процента. Однако эксперты предупреждают, что во втором полугодии и в следующем году следует ожидать значительного замедления экономического роста.
Ekonomika
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Во вторник SEB в своём издании Nordic Outlook отметил, что выросшая в первой половине года на 4,2% экономика Литвы превзошла все ожидания рынка, а производственный сектор смог справиться со снижением спроса на таких экспортных рынках, как Германия. Экономисты SEB прогнозируют замедление роста Литвы в следующем году - экономика должна вырасти на 2,4%.

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"Экономический рост будет намного медленнее во второй половине этого года и в следующем году из-за ухудшения внешнеторгового баланса. Мы оставили прогноз риска роста на 2020 год порядка 2,4%, но увеличился риск того, что сценарий экономического роста в Западной Европе может быть ещё хуже в следующем году, а жёсткого Brexit не избежать, и всё это может привести к гораздо худшему изменению ВВП Литвы", - отметил экономист SEB Тадас Повилаускас.

Экономисты SEB на 0,1 и 0,2 процентного пункта понизили прогноз инфляции - до 2,4% в этом году и до 2,3% в 2020 году соответственно.

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