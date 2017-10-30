"В наибольшей степени развитию экономики способствуют благоприятное развитие международной торговли, которым пользуются открытые для внешней торговли виды экономической деятельности - обрабатывающее производство и транспорт. Развитию экономики мешают повышение инфляции, отсутствие роста занятости, пробуксовывающие потоки финансовой помощи из Евросоюза (ЕС) и обусловленный причудами погоды небольшой урожай в сельском хозяйстве", - сказал в комментарии для СМИ старший экономист Центробанка Литвы (БЛ, центробанк) Дарюс Имбрасас.

По словам главного экономиста Danske Bank по странам Балтии Рокаса Граяускаса, литовский экспорт растет и на оживающий российский рынок, и в страны Западной и Северной Европы. Между тем главный аналитик банка Luminor Индре Гените-Пикчене подчеркнула, что опасность для экспорта страны представляют показатели литовского рынка труда и их влияние на конкурентоспособность.

"Неослабевающая эмиграция и образовавшаяся в результате значительная нехватка квалифицированной рабочей силы на рынке вынуждает работодателей повышать зарплату. Дорожает почасовая оплата труда, а это сжигает конкурентоспособность предприятий и ухудшает перспективы Литвы на международной арене", - сказала в комментарии для СМИ И. Гените-Пикчене.

По словам экономистов, развитие экономики замедляется из-за того, что не растет занятость и стали быстрее расти цены, которые ограничивают потребления населения, снижая его покупательную способность.

"В третьем квартале рост потребления был самым медленным за последние три года. Большую часть номинального прироста потребления уже создает изменение цен, а не рост числа потребляемых товаров или услуг. Такой ситуации в экономике Литвы не было с 2012 года", - сказал Р. Граяускас.

По его словам, тенденции в экономике в этом году сильно напоминают примерно 2005 год, когда тоже наблюдался заметный рост ожиданий, снижение безработицы, а также все еще довольно заметный рост зарплат и цен.

"Мы из опыта знаем, как быстро это может перейти в трудно управляемый процесс, ведущий к перегреву экономики. В такой ситуации очень важно, чтобы все основные участники экономики: потребители, предприятия, банки и властный сектор, - вели себя ответственно и не поддавались соблазнам инфляционной спирали, когда мы хотим покупать, инвестировать и заимствовать все больше и больше", - сказал Д. Граяускас.

По данным Департамента статистики, ВВП Литвы в третьем квартале этого года по сравнению с таким же периодом 2016 года, без учета влияния факторов сезонности и числа рабочих дней увеличился на 3,4%, а за девять месяцев этого года развитие экономики составило 3,9%