Экономисты отмечают недостаток оптимистических оценок экономики в речи президента Литвы

"Скромно прокомментировано, коротко упомянуто, что мы живем в хорошие времена, без особой детализации. Можно было сказать о прогрессе, которому способствовали и это правительство, и прежнее правительство, потому что мы видим явления, которых не наблюдали длительное время", - сказал BNS экономист Swedbank Нериюс Мачюлис.

Он выделяет то, что в этом году имеет место положительная миграция - в Литву возвращается больше жителей, чем уезжает из нее. Кроме того, последние два месяца наблюдается увеличение численности населения, чего, по словам Н. Мачюлиса, не было почти тридцать лет.

"Это не случайно возникшее явление, оно связано с положительными экономическими тенденциями. (...) Почти повсюду, в плане большинства социально-экономических показателей мы видим очень здоровье и положительное развитие экономики Литвы. Это следствие решений всех жителей, предприятий и некоторых решений властей, это нельзя игнорировать и об этом следует говорить наряду с критикой", - сказал Н. Мачюлис.

По его словам, президент критиковала инициативы введения системы называемых "ваучерами" купонов на продукты питания, переноса Министерства сельского хозяйства в Каунас, реорганизации системы пенсионного накопления, модели оплаты труда учителей и системы лечебных учреждений, однако не упомянула реформы, которые принесли положительные результаты.

"Она (Д. Грибаускайте – BNS) очень поверхностно пробежалась по многим реформам, но сваливать их в одно место неправильно. Были реформы, которые оправдались. Да, в политике запретов местами перегнули палку, но в некоторых случаях, например, (запреты – ред.) помогли сократить употребление алкоголя", - объяснил Н. Мачюлис.

Советник по экономике SME Finance Александр Изгородин подчеркнул, что президент не совсем права, когда критикует власти за снижение доверия инвесторов к Литве. По его словам, снижение доверия инвесторов обусловлено комплексными причинами и действия властей являются лишь их частью.

"Главная проблема – именно нестабильная ситуация в мировой экономике и снижение объемов торговли. Это и вызывает снижение доверия инвесторов, и Литва в этом конкретном случае не исключение, мы идем с другими странами", – сказал BNS А. Изгородин.

"У нестабильности три источника: первое – это торговые войны (между США и Китаем – BNS), второе- падение объемов мировой торговли и третье, разумеется – это Brexitas. Инвесторы сейчас сидят как на иголках и ждут, что будет дальше" – добавил экономист.

По словам А. Изгородина, проводимые правящими расследования обстоятельств экономического кризиса и деятельности Банка Литвы являются одним из факторов, обуславливающих снижение доверия инвесторов к Литве, но не главным фактором.

Срок президентских полномочий Д. Грибаускайте истекает 12 июля, во вторник она прочитала в Сейме Литвы свое последнее годовое сообщение.

Ее сменит на посту президента Гитанас Науседа, который в конце мая уверенно одержал победу на выборах над кандидатом консерваторов Ингридой Шимоните.