Жителей Литвы в шутку можно назвать коллекционерами литов, поскольку до сих пор не обменяли 440 млн. литов – это 128 млн. евро. В отделения банка в Каунасе и Вильнюсе ежедневно десятки людей приносят на обмен литы.

Летом компания Baltijos tyrimai провела опрос, который показал, что почти половина жителей Литвы недовольно евро. ПОявились и предложения провести референдум за возвращению лита. По мнению экономистов, это результат повышения цен, виновником которого жители считают евро.

Аналитик банка Luminor Индре Гените-Пикчене сказала, что нельзя винить евро в том, что выросли цены – якобы в развивающейся экономике инфляция - естественная вещь. Она обратила внимание на пользу евро – инвестиции и дешевые кредиты.

"Инфляция и рост цен в большинстве случаев с введением евро не связаны. Цены повышаются из-за роста расходов на труд, это естественно отражается и в росте цен, иначе бизнесу вообще будет невыгодно работать.

Кроме того, сильно влияние цен на мировом рынке сырья, нефти на окончательную стоимость продукта. Мы немалую часть сырья и продуктов импортируем, поэтому естественно, что международные тенденции однозначно коснулись и нас, как и всех остальных игроков на рынке", – сказала LRT аналитик Luminor.

Она заметила, что одни лишь разговоры о референдуме по возвращению лита наносят вред имиджу Литвы в глазах инвесторов. Экономист сказала, что не знает такого примера, чтобы страна вернулась к национальной валюте.

Ромуальдас Високавичюс возглавлял ЦБ, когда Литва вводила лит. Он сказал, что если бы Литвы вышла из еврозоны, начался бы хаос, последствия которого коснулись бы всех. Он заметил, что тоску по литу люди перестали бы чувствовать, если бы улучшился уровень жизни, увеличились зарплаты, оказывали бы большую поддержку среднему и малому бизнесу.

"Мы знаем, что поляки, датчане, шведы пользуются своей валютой, но это страны большой экономики, они приведены в порядок, они могут конкурировать своей валютой. Мы – маленькая страна, наше государство маленькое, поэтому мы входим в еврозону, это хорошо", – считает Високавичюс.

Подобные популистские идеи, связанные с возвращением национальной валюты, звучали в ряде европейских стран, включая Италию, Францию, Германию.