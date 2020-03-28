Совсем недавно один из самых выдающихся аналитических центров Германии Ifo Institute опубликовал работы 12 самых выдающихся исследователей страны, в которых предупреждалось, что потери от коронавируса в одной только Германии могут достичь рекордных показателей, невиданных за десятилетия.
Считалось, что если пандемия продлится 2 месяца, годовой спад ВВП в стране может составить 7,2 процента, если 3 месяца - 20,6 процента.
Банк Литвы также недавно говорил о возможных краткосрочных сценариях экономического спада, когда председатель БЛ Витас Василяускас заявил на пресс-конференции, что ВВП страны упадет на 11,4% в обычном сценарии, но экономика может упасть на 20,8 процентов, если карантин продлится 4 месяца.
Delfi спросил, как другие экономисты оценивают будущее экономики страны и какой карантин Литва готова выдержать.
Экономист Вайдас Навицкас, говоря о прогнозах БЛ о том, заявил, что по-прежнему есть риск, что они чрезмерно оптимистичны.
"Глубина кризиса пока не предсказуема - она будет зависеть от масштабов пандемии и реакции государств.
Если границы останутся закрытыми, транспорт застопорится, а страны не смогут удержать покупательскую способность своего народа, это будет самым серьезным испытанием со временем Великой депрессии 1929 года", - размышлял он.
Экономист заверил, что экономика и население Литвы наверняка справятся с этим огромным вызовом, но при одном условии - если наша политическая система будет принимать правильные решения.
"Первые несколько недель вселяют в меня оптимизм. В отличие от 2008-2009 гг., мы находимся в хорошей стартовой позиции (нет серьезных экономических дисбалансов, мы являемся членами еврозоны), и реакция ЕС на этот кризис по-прежнему остается такой, какой она должна быть.
Вместо политики жесткой экономии, которая углубила предыдущий кризис и не позволила странам ЕС восстановиться, на этот раз все институты ЕС реагируют так, как должны: смягчаются бюджетные ограничения для государств-членов, на уровне ЕС действуют механизмы контролирования кризиса и тд.
Литовские политики также отреагировали на этот кризис так, как их научил бы учебник по макроэкономике: была объявлена фискальная программа в размере 5% ВВП, и ведется подготовка к заимствованию 5 млрд. Евро для финансирования начального дефицита бюджета. Я думаю, что мы можем одолжить до 10 миллиардов евро или даже больше - если мы хотим справиться с кризисом, у нас может быть достаточно средств", - сказал он, добавив, что если предложенные правительством меры дойдут до простых литовцев и их бизнес, страдающий от серьезных последствий кризиса, мы будем противостоять этому экономическому кризису как можно дольше и, будем надеяться, избежим новой волны массовой эмиграции.
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