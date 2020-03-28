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Экономисты говорят, что, хотя экономика во время карантина падает на 0,5 процентных пункта каждую неделю, Литва не может противостоять кризису. Они говорят, что в будущем может появится проблема, самая большая со времен Великой депрессии 1929 года, но для того, чтобы восстановить экономику, Литва готова брать взаймы, поэтому, так или иначе, кризис будет преодолен.
Krizė
Krizė
© Shutterstock

Совсем недавно один из самых выдающихся аналитических центров Германии Ifo Institute опубликовал работы 12 самых выдающихся исследователей страны, в которых предупреждалось, что потери от коронавируса в одной только Германии могут достичь рекордных показателей, невиданных за десятилетия.

Считалось, что если пандемия продлится 2 месяца, годовой спад ВВП в стране может составить 7,2 процента, если 3 месяца - 20,6 процента.

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Банк Литвы также недавно говорил о возможных краткосрочных сценариях экономического спада, когда председатель БЛ Витас Василяускас заявил на пресс-конференции, что ВВП страны упадет на 11,4% в обычном сценарии, но экономика может упасть на 20,8 процентов, если карантин продлится 4 месяца.

Delfi спросил, как другие экономисты оценивают будущее экономики страны и какой карантин Литва готова выдержать.

Экономист Вайдас Навицкас, говоря о прогнозах БЛ о том, заявил, что по-прежнему есть риск, что они чрезмерно оптимистичны.

"Глубина кризиса пока не предсказуема - она будет зависеть от масштабов пандемии и реакции государств.

Если границы останутся закрытыми, транспорт застопорится, а страны не смогут удержать покупательскую способность своего народа, это будет самым серьезным испытанием со временем Великой депрессии 1929 года", - размышлял он.

Экономист заверил, что экономика и население Литвы наверняка справятся с этим огромным вызовом, но при одном условии - если наша политическая система будет принимать правильные решения.

"Первые несколько недель вселяют в меня оптимизм. В отличие от 2008-2009 гг., мы находимся в хорошей стартовой позиции (нет серьезных экономических дисбалансов, мы являемся членами еврозоны), и реакция ЕС на этот кризис по-прежнему остается такой, какой она должна быть.

Вместо политики жесткой экономии, которая углубила предыдущий кризис и не позволила странам ЕС восстановиться, на этот раз все институты ЕС реагируют так, как должны: смягчаются бюджетные ограничения для государств-членов, на уровне ЕС действуют механизмы контролирования кризиса и тд.

Литовские политики также отреагировали на этот кризис так, как их научил бы учебник по макроэкономике: была объявлена фискальная программа в размере 5% ВВП, и ведется подготовка к заимствованию 5 млрд. Евро для финансирования начального дефицита бюджета. Я думаю, что мы можем одолжить до 10 миллиардов евро или даже больше - если мы хотим справиться с кризисом, у нас может быть достаточно средств", - сказал он, добавив, что если предложенные правительством меры дойдут до простых литовцев и их бизнес, страдающий от серьезных последствий кризиса, мы будем противостоять этому экономическому кризису как можно дольше и, будем надеяться, избежим новой волны массовой эмиграции.

ru.DELFI.lt
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