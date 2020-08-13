Экономисты о последствиях ситуации в Беларуси для экономики Литвы: некоторым секторам будет нелегко

Вице-президент Литовской бизнес-конфедерации Марюс Дубниковас сказал, что если оценивать масштабы торговли, то Беларусь не является крупным партнером Литвы, но она важна в других областях – это туризм, транспортный сектор и перевалка грузов в порту.

Он считает, что события последних дней не слишком сильно повлияют на деятельность литовских компаний в Беларуси, поскольку эти события связаны с политикой. Однако, он заметил, что инвесторы с беспокойством следят за развитием событий.

Дубниковас заметил, что Беларусь для литовских инвесторов - большой и интересный рынок.

"Литовских инвесторов Беларусь интересует из-за отношений с Россией, между этими странами нет границ. Инвестиционный интерес сохранится, вопрос только, в каком объеме", - сказал он.

"В долгосрочном периоде сложно надеяться, что потоки инвестиций в Беларуси вырастут. Я сомневаюсь, что после таких событий кто-то смело захочет инвестировать в эту страну, где возможны беспорядки. Можно прогнозировать спад инвестиций", – продолжил Дубниковас.

Комментируя долгосрочный риск, он сказал, что это угроза для транспортных компаний, порта, но драматической ситуации не должно быть.

Экономист банка Swedbank Нериюс Мачюлис считает, что влияние этих событий на торговлю в краткосрочном периоде будет незначительным.

"В краткосрочном периоде наш моральный долг - оказание помощи гражданам Беларуси, но в долгосрочном Литва получила бы намного больше пользы, если бы рядом с ней была не бедная тоталитарная страна, а процветающее демократическое государство", – заметил он.

Экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас заметил, что экономическая ситуация в Беларуси в ближайшие годы не обещает ничего хорошего, поскольку помощь из России в этой стране сокращается, как и транзит нефти и газа, ужесточаются условия.

"Сейчас экономика Беларуси стала ближе к экономике Украины. Это долгосрочная тенденция", – сказал он.

Экономист считает угрозой возможные экономические санкции в отношении Бекларус. Он отмечает, что их применение не всегда приводит к желаемому результату и достижению цели.

"В результате Беларусь стала бы еще ближе восточным соседям – России, Китаю, странам Центральной Азии. (...) Тогда происходила бы переориентация всей экономики, было бы сложнее приблизить общество к Западу. Санкции должны быть направлены на конкретных людей – элиту, чтобы как можно меньше коснулись общества. (...) Санкции надо координировать с соседями, которые иногда являются конкурентами. Если Литва прыгнет выше пупа, другие могут воспользоваться ситуацией о перенять часть бизнеса или экономического влияния", – считает Маурицас.

Дубниковас считает, что Литва в одиночку ничего предпринимать не будет, только поддержит позицию ЕС.

Маурицас назвал четыре важных аспекта партнерства Литвы с Беларусью. Во-первых, транспортный сектор. Литва – основные ворота Беларуси в мир, экспортирующие компании пользуются железной дорогой и портом. Второй момент - туризм. Третий – инвестиции литовской промышленности в Беларуси. Для Литвы также важны трудовые мигранты из Беларуси.

Экономист считает, что Литва должна увеличивать поток мигрантов из этой страны.

"Литва может приглашать как можно больше белорусов, особенно пострадавших, чтобы они здесь селились, работали, занимались политической, демократической деятельностью. Литве все равно нужны иммигранты. <...> Чем меньше культурная и географическая разница, тем легче проходит интеграция. В Литву приезжают работники из Малайзии, Филиппин, других стран, им интегрироваться сложнее, белорусам – намного легче.

Большая часть притесняемых людей в Беларуси – прозападные, их ценности похожи на наши. Думаю, это надо использовать. Университеты жалуются на нехватку студентов – пожалуйста. У нас не хватает специалистов в сфере ИТ, а в Беларуси – их избыток. Инвестиций там меньше, а уровень образования от литовского не очень отличается", – сказал собеседник, заметив, что это выгодно Литве и поможет белорусам.