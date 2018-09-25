24 сентября Сквернялис сообщил, что написал письма-приглашения 12 крупным сетям Европы. Он пригласил их инвестировать в Литве. Он надеется, что в результате увеличится конкуренция, и снизятся цены.

Однако Вайнене видит в этом только политическое шоу.

"Когда пришел крупный инвестор (Lidl – DELFI), можно хоть богу письма писать, вчера мог вручить (папе – DELFI). Однако такие действия не дают никакого эффекта, не стоит надеяться на чудо в экономике.

Те, кто работает в торговом секторе, конкретно расписывают условия, предпосылки, другие факторы, а письма - это политическое шоу. Инвесторов не письмами приглашают, а работами, встречами наконец", – сказала 24 сентября DELFI Diena.

Вайнене напомнила, что один крупный инвестор уже ушел из Литвы - это Prisma. Мало того, Антимонопольная служба не разрешила объединиться магазинам Iki и Rimi.

"Наверное не из-за конкуренции, показатели которой у нас неплохие. Видно, из политического страха, как это допустить концентрацию на рынке, что скажут власти", – заметила она.

Вайнене скептически оценила и меры, которые правительство намерено ввести для снижения цен.

"Я не представляю, как можно административными мерами в условиях рынка снизить цены, ввести какую-то диктатуру цен, что цены не могут быть выше x евро или наценка не может быть больше x евро.

Мы все это уже ощутили, например, с регулированием цен на лекарства, когда регулировали наценки, маржу. Тогда власти не удалось снизить цены", – заметила она.

По словам экономиста, обычно с такими утопиями власти выступают перед выборами.

Вайнене отрицательно оценила и предложенные президентом далей Грибаускайте поправки и штрафы за обман покупателей, связанные с оборотом.

При помощи поправок к закону о рекламе и запрете нечестной коммерческой деятельности предлагают увеличить штрафы за вводящую в заблуждение рекламу и информацию о товарах и услугах.

Штрафы предлагают назначать в зависимости от доходов компании-нарушителя – до 3% годовых доходов, но не больше 100 000 евро. За повторное нарушение – до 6% доходов, но не больше 200 000 евро.

"Для любой компании штраф даже в 1% оборота может означать банкротство. Естественно, что в случае назначения такого штрафа предприниматель заплатит его не своими деньгами, а деньгами поставщиков, поскольку у него нет других денег. Экономически, это не взвешенный размер. Вообще не должно быть штрафов с оборота", – сказала Вайнене.

Требование заплатить штраф немедленно Вайнене назвала "советским методом". "Могли бы еще и счет арестовать и название из Центра регистров стереть", – прибавила она.

По оценке Вайнене, цены в Литве мог бы снизить уменьшенный тариф НДС. По ее словам, когда его снизили на услуги гостиниц и на мясо, цены снизились.

"Были перемены, нельзя сказать, что ничего не менялось. Только что мы видим все в данный момент, а потом жизнь возвращается в свою колею. Мы прекрасно понимаем, что дальше включаются другие факторы. Например, если повысят минимум, доходы жителей увеличатся, спрос вырастет. Если спрос вырастет, а другие условия не изменятся, цены вырастут. Мы должны признать, что если власть хочет, чтобы бизнес увеличил зарплаты, то включается фактор больших расходов и большого спроса", – сказала она.