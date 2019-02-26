Экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас убежден, что жители Литвы по-прежнему верят в миф, что покупать новый автомобиль невыгодно, поэтому не только ездят на старых авто, но и тратят на них в среднем на 30% больше, чем, к примеру, эстонцы, которые пересели на новые автомобили.
© DELFI / Rafael Achmedov

На своей странице в Facebook он поделился подсчетами, сколько на автомобиль в среднем в год тратит гражданин Литвы и сколько гражданин Эстонии. В подсчеты включены такие расходы, как покупка нового авто, покупка старого авто, расходы на ремонт, покупка деталей. Экономист опирался на финансовые данные 2017 года.

Статьи по теме:
За год число электромобилей в Литве увеличилось на треть  (5)
Никаких изменений: в Литву по-прежнему везут подержанные дизельные автомобили  (22)

В конце был получен результат – не в пользу Литвы. Если житель Эстонии в 2017 году тратил на автомобиль 530 евро в год, то житель Литвы – целых 690 евро.

Kiek vienas gyventojas per metus išleidžia automobiliui. Žygimanto Maurico nuotr.
Kiek vienas gyventojas per metus išleidžia automobiliui. Žygimanto Maurico nuotr.

"Жители Литвы редко покупают новые автомобили из-за мифа о том, что это невыгодно, "как только он выезжает из салона, теряет 20-30% своей стоимости". Здесь надо вспомнить, что не выгодно покупать новое нижнее белье, поскольку сразу после того как оно покидает прилавок, теряет 90% своей стоимости и часто с того момента его продают уже не поштучно, а килограммами", – пошутил экономист.

Он отмечает и другие тенденции. Например, жители Литвы чаще покупают подержанные авто. Они со временем не теряют свою ценность, а иногда и становятся дороже.

"Позже, после нескольких косметических починок, такой автомобиль можно продать дороже какому-нибудь киргизу", – шутит Маурицас и отмечает, что, покупая, подержанные автомобили, жители Литвы тратят на ремонт и детали в 2,5 раза больше, чем эстонцы.

В основе всего этого лежит интересный, по словам Маурицаса, парадокс: житель Литвы платит за машину меньше, но тратит на нее больше.

"Кроме того, на горючее жители Литвы тратят на 25% больше, чем эстонцы. Может быть, они больше ездят, может, это от того, что старые машины берут больше топлива. А может и потому, что литовцы предпочитают машины больших размеров", – предположил Маурицас.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

В Литве подорожали старые автомобили – за подержанный автомобиль на 500 евро больше (24)

В третьем квартале 2018 года подержанные автомобили в...

Бизнес

Официально: в Вильнюсе откроется магазин шведского бренда Cos

Бренд COS официально подтвердил, что открывает свой...

Экономист: за старую машину жители Литвы платят больше, чем эстонцы за новую (18)

Экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас убежден, что...

В Литве увеличилось количество ипотечных кредитов: жители снова покупают квартиры (28)

В прошлом году жители Литвы снова стали чаще покупать...

S&P Global Ratings: кредитный рейтинг Литвы остается A, перспектива положительная (4)

Международное рейтинговое агеньство S&P Global Ratings...

В Вильнюсе в прокат будут сдавать электрические самокаты (35)

25 февраля в Вильнюсе представляют новую услугу -...

TOP новостей

Экономист: за старую машину жители Литвы платят больше, чем эстонцы за новую (18)

Экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас убежден, что...

Artūras Jevdokimovas Artūras Jevdokimovas Artūras Jevdokimovas

Разоблачитель НТВ из Литвы: Мы разобрали и показали, как это сделано, что дальше? (29)

"Мы разобрали и показали, как это сделано: вот тут врут,...

Еще один кандидат в президенты набрал 5-значное количество голосов в интернете (1)

В интернете на данный момент больше всего голосов...

В Литве увеличилось количество ипотечных кредитов: жители снова покупают квартиры (28)

В прошлом году жители Литвы снова стали чаще покупать...

Последние дни февраля будут теплыми, но ветреными (1)

Во вторник днем погоду в Литве обусловит...