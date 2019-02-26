На своей странице в Facebook он поделился подсчетами, сколько на автомобиль в среднем в год тратит гражданин Литвы и сколько гражданин Эстонии. В подсчеты включены такие расходы, как покупка нового авто, покупка старого авто, расходы на ремонт, покупка деталей. Экономист опирался на финансовые данные 2017 года.

В конце был получен результат – не в пользу Литвы. Если житель Эстонии в 2017 году тратил на автомобиль 530 евро в год, то житель Литвы – целых 690 евро.

Kiek vienas gyventojas per metus išleidžia automobiliui. Žygimanto Maurico nuotr.

"Жители Литвы редко покупают новые автомобили из-за мифа о том, что это невыгодно, "как только он выезжает из салона, теряет 20-30% своей стоимости". Здесь надо вспомнить, что не выгодно покупать новое нижнее белье, поскольку сразу после того как оно покидает прилавок, теряет 90% своей стоимости и часто с того момента его продают уже не поштучно, а килограммами", – пошутил экономист.

Он отмечает и другие тенденции. Например, жители Литвы чаще покупают подержанные авто. Они со временем не теряют свою ценность, а иногда и становятся дороже.

"Позже, после нескольких косметических починок, такой автомобиль можно продать дороже какому-нибудь киргизу", – шутит Маурицас и отмечает, что, покупая, подержанные автомобили, жители Литвы тратят на ремонт и детали в 2,5 раза больше, чем эстонцы.

В основе всего этого лежит интересный, по словам Маурицаса, парадокс: житель Литвы платит за машину меньше, но тратит на нее больше.

"Кроме того, на горючее жители Литвы тратят на 25% больше, чем эстонцы. Может быть, они больше ездят, может, это от того, что старые машины берут больше топлива. А может и потому, что литовцы предпочитают машины больших размеров", – предположил Маурицас.