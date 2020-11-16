Экономист Вайдас Каминскас в передаче сказал, что эта волна может больнее ударить по экономике.

"Пока мы видим, что количество новых случаев очень велико - в два раза больше, чем за всю весну. Поэтому, думаю, все возможно. Возможно, для экономики она будет тяжелее, чем первая. Конечно, не карантин закрывает экономику, а вирус. Чем более серьезной проблемой будет вирус, тем жестче будет карантин. Уже сейчас говорят о более жестких мерах, поскольку действующие не очень помогают", – сказал Каминскас.

На вопрос, как обстоят дела с гостиницами, президент Ассоциации гостиниц и ресторанов Эвалда Шишкаускене сказала, что власти должны обратить внимание на отдельные сегменты.

"Настроение неважное, но когда появились новости о вакцинах, стало светлее. Я все же предлагают правительству выделить отдельные сферы бизнеса, ведь не все одинаково пострадали. Многие возмущаются, что я говорю о том, как плохо гостиницам и ресторанам, как будто только им плохо, но я говорю о своем секторе, его я знаю лучше всего. Например, гостиницы, рассчитанные на бизнес.

Мы прекрасно знаете, что в крупных городах за последние несколько лет построили около 14 новых гостиниц, некоторые открылись совсем недавно - месяц, пару месяцев тому назад. Они оказались в очень сложной ситуации.

Практически с марта закрыты около 30% гостиниц, а помощи никакой не оказывают, только откладывают уплату налогов и оплачивают простой, кредиты. Этот сектор в очень тяжелом состоянии, а тут еще и отопительный сезон начался, поэтому большие гостиницы ежедневно уходят в минус.

Сколько протянут работники на минимуме, сколько протянет бизнес, который готов платить зарплаты и хочет сохранить работников, тут нужна срочная помощь. Еще один сегмент – ресторан. В Латвии, например, их не закрыли, но фиксируют падение оборота.

Конечно, грех сказать, что лето было плохим, все было неплохо, но осенью ситуация изменилась очень сильно, и она будет все хуже", – сказала Шишкаускене.

По ее словам, сейчас главное увеличивать субсидии, повышать планку простоя и платить субсидии за аренду.

Вице-министр социальной защиты и труда Эгле Радишаускене сказала, что ситуация сложная.

"Ситуация усложняется. Мы видим это по данным Государственной инспекции по труду, сейчас все больше людей уходит в простой, значит, часть бизнеса тяжело переживает этот период. Это видно и по субсидиям Службы занятости, которые выплачивают находящимся в простое", – сказала собеседница.

На вопрос адекватен ли механизм, который предлагают власти, экономист сказал, что требования для тех, кто претендует на помощь слишком жесткие.

"Мне кажется, что мы все делаем примерно правильно, мы пытаемся помочь людям, у которых доходы снизились, мы пытаемся поддержать бизнес, чтобы он не обанкротился, чтобы не было высокого уровня безработицы. Вопрос – не слишком ли жесткие требования, а может, такие нужны", – сказал Каминскас.