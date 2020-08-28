"Сколько CO2 выделяется в процессе производства – таким и будет налог", – сказал экономист Swedbank. Он заметил, что об этом должны задуматься все компании.
"Неважно, что производят - удобрения, продукты или мебель – сколько СО2 выделяется? В каком месте надо усовершенствовать процесс? Какие инвестиции нужны, чтобы уровень загрязнения снизился?" – перечислял вопросы экономист.
Мачюлис заметил, что главный вызов нового налога - сделать так, чтобы им облагались товары, произведенные во всем мире, не только в Евросоюзе, но и за его пределами.
"Самое главное, чтобы налогом облагались и импортные товары, чтобы не было дискриминации европейских производителей. Китай и США выступают против такого налога, в этом самая большая проблема. Как не ввязаться в торговую войну с этими странами", – сказал экономист.
Мачюлис заметил, что одна из целей введения нового налога – финансирование плана по спасению ЕС, который обошелся в 750 млрд. евро. Это связано с пандемией коронавируса.
"Фискальная политика, которую предприняли разные страны, была невиданного доселе масштаба. Пример еврозоны – 8-10% ВВП идет на оживление экономики.
Во многих случаях это целиком компенсирует потери, понесенные вследствие того, что частный сектор стал меньше инвестировать, и у жителей меньше возможностей потратить деньги. Важно, что Европе удалось договориться об общих расходах. Т.е. в долг берут не только национальные правительства, но и план спасения ЕС даст немалый импульс как через прямые выплаты, так через возможность взять деньги в кредит на выгодных условиях", – сказал Мачюлис.
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