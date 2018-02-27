Старший экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас сказал, что даже если цены на нефть сильно не поднимутся, то весной горючее может подорожать на 10%. У торговцев появятся и другие соблазны для повышения цен.
Žygimantas Mauricas
© DELFI / Kiril Čachovskij

По словам Маурицаса, сейчас наблюдается повышение цен на нефть, это скорее нормализация после падения, а не начало роста.

"Рост цен должен остановиться. Тем более, что евро укрепился по отношению к доллару, поэтому в евро цена так, как в долларах, не растет. Цена должна составить 70 долларов за баррель и не превышать этот барьер. В ближайшее время цена не должна меняться", - сказал экономист.

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Однако есть угроза, что переработчики, а уже тем более розничные торговцы могут поднять конечную цену на горючее выше, чем вырастут цены на сырье, заметил он. Особенно, если иметь в виду, что приближается теплый сезон, когда растет потребление горючего. В Литве есть и свои проблемы - небольшая конкуренция.

"Поэтому в мае - июне будет определенный рост цен. Не надо считать это прогнозом, но есть вероятность повышения цен на 10%. Тогда это скажется на ценах на другие продукты и товары. Доходы жителей растут, экономика стабилизируется, поэтому будет соблазн повысить цены. Нужна будет помощь потребителей. Было бы хорошо, чтобы они сравнивали цены в Литве и Латвии, Польше и других странах и не допустили роста цен, искали дешевые альтернативы. Не стоит засыпать на лаврах" - сказал Маурицас.

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