Большинство пользователей, которые выбрали стандартный план ESO, в этом году платят 11,3 цента за киловатт-час, в ней треть, или 3,4 цента - это часть розничной цены.

"Однако уже сейчас ясно, что в этом году оптовая цена на электроэнергию будет как минимум на 1 цент выше, чем установленная на этот год, поэтому, согласно действующим законам, потребителям придется компенсировать более высокие, чем планировалось в этот году затраты компании ESO на приобретение электроэнергии. Люди привыкли к тенденции снижения цены на электроэнергию и встретят эти известия негативно. Вряд ли людей утешит тот факт, что розничная цена на электроэнергию выросла во всем регионе", - отметил в пресс-релизе Повилаускас.

По его словам, пока трудно сказать, насколько точно подорожает электроэнергия, поскольку цены в конце года должна утвердить Комиссия по контролю над энергетикой и ценами. Между тем, компании, закупающие электроэнергию у независимых поставщиков, уже сейчас ощущают повышение затрат.