"Говоря о следующем десятилетии, я думаю, что мы, вероятно, сможем говорить о рекордах, но не о таких скачках, которые мы наблюдали в это десятилетие (...). Существует много барьеров, из-за которых дальнейшее приближение к среднему показателю ВВП на одного жителя, или по уровню зарплат, или по покупательной способности, будет значительно более медленным. И барьерами этому являются не только неблагоприятные демографические тенденции", – заявил Н. Мачюлис на мероприятии банка.

Он отмечает, что Литву ждет стагнационное десятилетие, между тем, вероятность большого кризиса, по его словам, равна нулю.

"Вероятно, что это будет десятилетие более медленного роста. Оценивая различные структурные показатели, я не боюсь, что с Литвой случится такая рецессия, как в 2009 году. Вероятность этого близка к нулю. Но я полагаю, что кризис, который мы будем видеть в предстоящее десятилетие, будет стагнацией – когда нет прогресса", – сказал Н. Мачюлис.

По его мнению, последнее десятилетие было особо успешным для литовской экономики, когда удалось добиться разных рекордных показателей, экономика избегла перегрева, так характерного для прежнего десятилетия, когда формировались мыльные пузыри на рынке недвижимости, дефицит внешней торговли.