Н. Мачюлис полагает, что безработица может еще немного повыситься, потому что все еще имеются уязвимые секторы.

"Уровень безработицы, который сейчас повысился примерно на три процентных пункта по сравнению с уровнем год назад и может еще немного повыситься, близок к пику", - сказал Н. Мачюлис на конференции по экономике Литвы в четверг.

"Поскольку открываются секторы, которые были закрыты во время карантина, там уровень безработицы расти не должен, сейчас, наверное, все еще уязвимы секторы транспорта и промышленности, где (он) может еще немного подрасти", - считает экономист Swedbank.

По его словам, безработица точно не должна вырасти так, как во время кризиса 2008-2009 годов, когда ее уровень превышал 16%, и это будет обусловлено мерами, которые принимает правительство в целях поощрения занятости.

Кроме того, экономист подчеркивает, что индекс ценовой доступности жилья все еще остается очень высоким, а это свидетельствует о то, что экономика была лучше готова встретить кризис, чем десять лет назад.

По словам Н. Мачюлиса, "дно" расходов на потребление в Литве уже пройдено.

"Самая большая неопределенность остается связана не с тем, как будет меняться внутренний спрос, а с тем, как будут меняться перспективы экспорта, которые, по крайней мере, в ближайшее время будут довольно печальными", - добавил он.

Уровень безработицы в конце апреля повысился до 11,3%, а с начала карантина число людей без работы увеличилось на 33,7 тыс. (20,9%).