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Экономисты банка Swedbank прогнозируют, что в этом году экономика Литвы сократится на 6,5% – на 1,5 проц. пункта больше, чем ожидалось ранее.
Nerijus Mačiulis
Nerijus Mačiulis
© DELFI / Andrius Ufartas

По мнению главного экономиста Swedbank в Литве Нериюса Мачюлиса, прогнозы снижены с учетом ситуации на экспортных рынках.

"С учетом сложной ситуации на экспортных рынках и возможного более медленного восстановления, мы снижаем прогноз изменения ВВП Литвы с минус 5,0% до минус 6,5%, однако это должно стать самым низким спадом среди Балтийских стран", – отметил Н. Мачюлис в пресс-релизе.

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