По мнению главного экономиста Swedbank в Литве Нериюса Мачюлиса, прогнозы снижены с учетом ситуации на экспортных рынках.

"С учетом сложной ситуации на экспортных рынках и возможного более медленного восстановления, мы снижаем прогноз изменения ВВП Литвы с минус 5,0% до минус 6,5%, однако это должно стать самым низким спадом среди Балтийских стран", – отметил Н. Мачюлис в пресс-релизе.