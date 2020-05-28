Экономист: сейчас благоприятное время для снижения цен на пищевые продукты

"В апреле ожидалась дефляция в 0,1%. (...) Я бы предположил, что дефляция больше ожидавшейся по причине майского сокращения цен на пищевые продукты, которое было несколько более значительным", – сказал он BNS.

По словам Т. Повиляускаса, в мае оптовые цены на пищевые продукты продолжали снижаться и в Европе, поэтому это изменение пришло и в Литву.

"Более того, торговые центры громко говорят, что стараются снизить цены на пищевые продукты, поскольку производители также вынуждены их снижать для активизации продаж", – добавил он.

Он также сказал, что сейчас пока не намечаются изменения цен на возобновленные в мае услуги – это будет видно в июньской статистике.

В мае в Литве по предварительным оценкам месячная дефляция, рассчитанная по согласованному с другими странами ЕС индексу потребительских цен (СИПЦ) составила 0,5%.

Согласованная предварительная годовая инфляция (за май, по сравнению с маем 2019 года) составила 0,1%, на основании предварительных данных, сообщил Департамент статистики.