В социальной сети Facebook она сообщила, что 28 марта был последний день ее работы в банке.
"Я начала работать в банке 15 лет назад, и никогда не жалела об этом - от друзей я получила неоценимый опыт, компетентность. С чистого листа мы создавали департамент экономических расследований, исследовали макроэкономические показатели, секторы, финансы и даже баскетбол", - писала Рояка.
Она заметила, что несколько месяцев посвятит академической деятельности, а потом займется поиском новой работы.
"Несколько месяцев буду интенсивно отдавать дань академическому миру, а потом буду искать новые вызовы", - сказала она.
Рояка начала работать в банке в 2003 году.
Она работала в Центробанке Литвы и во Всемирном банке.
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