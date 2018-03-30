Старший экономист банка Luminor (ранее DNB) Екатерина Рояка ушла из банка.
Jekaterina Rojaka
© DELFI / Kiril Čachovskij

В социальной сети Facebook она сообщила, что 28 марта был последний день ее работы в банке.

"Я начала работать в банке 15 лет назад, и никогда не жалела об этом - от друзей я получила неоценимый опыт, компетентность. С чистого листа мы создавали департамент экономических расследований, исследовали макроэкономические показатели, секторы, финансы и даже баскетбол", - писала Рояка.

Она заметила, что несколько месяцев посвятит академической деятельности, а потом займется поиском новой работы.

"Несколько месяцев буду интенсивно отдавать дань академическому миру, а потом буду искать новые вызовы", - сказала она.

Рояка начала работать в банке в 2003 году.

Она работала в Центробанке Литвы и во Всемирном банке.

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