Советник президента банка SEB Гитанас Науседа 3 октября представил новейший макроэкономический обзор экономики Литвы.

В 2017 г. ВВП в стране рос больше, чем прогнозировали, т.е. рост составил 3,7%, а не 3,2%. Науседа предположил, что в 2018 г. рост ВВП составит 3,2%, а в 2019 г. - 3%.

"Экспорт в первом квартале этого года, по сравнению с тем же периодом прошлого года, вырос на 9,4%, а во втором - 12,3%. Он опережает импорт. Некоторые обозреватели делают вывод, что рост цен приводит к снижению потребления", – сказал экономист.

Средняя инфляция в 2017 г. составит 3,3%, а в 2018 г. – 2,8%, в 2019 г. еще ниже - 2,5%.

Науседа выделяет высокую инфляцию в странах Балтии как нехорошую особенность: "Инфляция в странах Балтии в два раза выше, чем средний ориентир Центробанка Европы – 2%. В других странах ЕС даже до этого показателя инфляция не дотягивает".

Он отмечает, что пока цены в Литве еще ниже, особенно на услуги, но когда они достигнут средних цен еврозоны – инфляция начнет спадать.

"Все еще сложно представить себе Литву как самую дорогую страну в ЕС, разве что если НДС сделать 30%, но надеюсь такого не будет", – пошутил он.

Экономист прогнозирует, что зарплаты вырастут больше, чем прогнозировал банк SEB, т.е. в 2018 г. на 7%, а прогнозировали 6%, в 2019 г. - также на 7%.

Однако растущая несколько лет подряд зарплата может стать тормозом в деле конкуренции, если рост производительности труда будет менее быстрым.

Спираль роста цен и зарплат еще нескоро остановится, если ожидания в связи с ростом зарплат не снизятся, и развитие экономики ЕС не замедлится.